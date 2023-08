Como as movimentações de Luizianne e Evandro Leitão mexem nas estratégias em Fortaleza para 2024

Com frequência na lista dos cotados para concorrer à Prefeitura de Fortaleza, a deputada federal Luizianne Lins (PT) e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT), movimentaram o cenário eleitoral nessa sexta-feira (25), já com vistas à disputa de 2024 na capital cearense.

Ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne anunciou, oficialmente, a pré-candidatura para 2024, dentro do Partido dos Trabalhadores. Ela decidiu pelo anúncio, feito em entrevista ao colunista Wagner Mendes, por ter visto "os possíveis candidatos à Prefeitura já se colocando".

Por outro lado, Evandro Leitão recebeu, do PDT, a autorização para sair do partido, o que abre espaço para uma filiação tanto ao PSB como ao PT — esta última, para onde foi convidado mais de uma vez, inclusive pelo governador Elmano de Freitas (PT).

A movimentação dos dois tem impacto direto nas articulações para as eleições municipais de Fortaleza, que conta ainda com a pré-candidatura à reeleição de José Sarto (PDT), além de postulantes ligados à direita, como o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) e o deputado federal André Fernandes (PL).

Disputa interna no PT

Com quatro candidaturas à Prefeitura de Fortaleza — incluindo duas vitoriosas —, Luizianne Lins tenta ser novamente o nome do PT na disputa pelo Paço Municipal, em um momento em que o partido ganhou forças no Ceará, após as vitórias eleitorais do partido nas eleições de 2022.

Citada por lideranças petistas e de outros partidos governistas como um dos nomes fortes para a disputa de 2024, a deputada federal anunciou a pré-candidatura. O lançamento, segundo informou, deve ocorrer no sábado (26), em roda de conversa no bairro Jangurussu.

Luizianne Lins Deputada Federal "Depois de algumas reflexões pessoais e muitos diálogos com parceiros e aliados da vida e da política, decidi colocar o meu nome como pré-candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024".

O anúncio foi recebido com animação pelo governador Elmano de Freitas (PT), que disse estar "satisfeito" com a pré-candidatura da ex-prefeita. "Tem todo o direito de colocar o nome. Foi uma grande prefeita, (é uma) grande militante do partido dos trabalhadores", ressaltou.

Elmano ponderou, no entanto, que Luizianne não deve ser o único nome dentro do PT para a disputa em Fortaleza. "O PT vai contar certamente com grandes nomes e vamos fazer o debate em 2024", acrescentou.

Presidente do PT Fortaleza, o deputado estadual Guilherme Sampaio seguiu a mesma linha ao comentar o anúncio de Luizianne. "Acho que o PT é um partido privilegiado por ter vários quadros públicos já com muita experiência, que conhecem muito bem Fortaleza, testados e prontos para serem lançados para vencer as eleições", disse.

Sampaio também é apontado como possível pré-candidato do PT para a disputa em Fortaleza, tendo sido citado, inclusive, por Elmano de Freitas.

Além de Luizianne e Sampaio, também foram citados o assessor especial do Governo, Artur Bruno (PT), e a deputada estadual Larissa Gaspar (PT). A parlamentar, inclusive, falou sobre a candidatura própria da legenda petista. "Estou à disposição para ajudar na construção de um projeto popular que olhe para o futuro e enfrente os reais problemas da população", completou.

Também presente na solenidade na reitoria da UFC, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), preferiu não comentar o anúncio de pré-candidatura de Luizianne Lins para o Paço Municipal.

Anuência para saída de Evandro

Além do PT, integrantes do PDT também fizeram movimentos de olho nas eleições do próximo ano. A decisão tomada pelo diretório estadual da legenda, sob o comando do senador e presidente interino do PDT Ceará, Cid Gomes (PDT), permite que Evandro Leitão (PDT), presidente da Alece, deixe o partido para disputar as eleições do próximo ano em outra sigla.

Em uma reunião inicialmente sem pauta definida, marcada para o fim da tarde desta sexta-feira, na sede do partido, Evandro entrou virtualmente no encontro e solicitou a anuência para sua saída.

Com apenas sete abstenções, os integrantes do diretório estadual foram praticamente unânimes em aprovar o pedido do presidente da Alece. Com a iniciativa, o político ficaria com caminho livre para se filiar a outra sigla e eventualmente disputar a eleição para a Prefeitura de Fortaleza no próximo ano, segundo aliados do pedetista.

Após a reunião, Cid disse que "não existia nenhuma possibilidade" de Evandro Leitão ser candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PDT em 2024. A agremiação abriga o atual prefeito da Capital, José Sarto (PDT), que tem pretensão de disputar a reeleição e recebe apoio da direção nacional do partido, comandado pelo deputado federal André Figueiredo (PDT), que já defendeu o atual prefeito como candidato natural à reeleição.

CID GOMES Senador e Presidente Interino do PDT Ceará "Foi muito mais um gesto político, essa coisa tem a seara jurídica — e só quem pode falar sobre a seara jurídica é o Poder Judiciário. (...) Ele cogita ser candidato a prefeito de Fortaleza, a compreensão que ele tinha, e que o diretório também chancela, é que não existia nenhuma possibilidade dele ser candidato pelo PDT. Portanto, ele vai ver se consegue esse espaço em outro partido"

A reportagem tentou falar com o deputado Evandro Leitão sobre a “anuência”, mas ele evitou se pronunciar sobre o assunto e disse que neste sábado (26) irá prestigiar a posse do ex-deputado estadual Eudoro Santana na presidência do PSB Ceará.

"Hoje eu não comento política, não. Amanhã estarei no evento, amanhã a gente conversa sobre isso", disse à reportagem durante cerimônia de posse do novo reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida.

Validade da decisão

Apesar da carta aprovada em reunião do partido, o presidente nacional da sigla, André Figueiredo (PDT), disse que a medida é “totalmente nula”.

Segundo o dirigente, que é deputado federal no Ceará, “não existe a possibilidade de haver uma carta de anuência sem a aquiescência da direção nacional”.

'Time que vai ganhar a eleição de Fortaleza'

Líder do Governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães (PT) aproveitou a solenidade de posse na reitoria para garantir a união dos aliados do Governo e colocar Luizianne e Evandro Leitão como parte do mesmo time.

"É o time do Lula, é o time do Elmano, é o time do Camilo, é o time que vai ganhar a eleição de Fortaleza", garantiu logo após tirar uma foto com a ex-prefeita e o deputado estadual. Possíveis adversários em uma disputa pela candidatura governista à Prefeitura de Fortaleza, os dois receberam a declaração de Guimarães com risadas.

Na sequência, Guimarães ressaltou que "não tem pressa" para a discussão eleitoral, que será feita "na hora certa". "Vamos juntar todos no palanque, em uma construção coletiva que ainda vamos fazer", ressaltou. "Vamos ter que trabalhar bem para que o projeto do Lula em Fortaleza seja vitorioso".

Indagado se, agora que tem a anuência do PDT para sair do partido, Evandro Leitão irá se filiar ao PT, Guimarães disse achar "ótimo" a possibilidade. "Agora, nós temos várias opções. (...) Vamos juntar todos os aliados do Governo do Estado para construirmos um palanque amplo liderado pelo presidente Lula em Fortaleza", completou.

Chegada na base governista

Um dos partidos que podem abrigar Evandro Leitão, caso o deputado decida pela saída do PDT, o PSB passa, neste sábado (26), para o comando do ex-deputado estadual Eudoro Santana, pai do ministro Camilo Santana.

A mudança na presidência consolida a chegada da legenda à base do Governo Elmano de Freitas (PT), após o PSB apoiar a candidatura de Roberto Cláudio ao Palácio da Abolição em 2022. A aproximação com a ala governista já vinha ocorrendo desde o início de 2023, inclusive a partir da influência da aliança entre PSB e PT a nível nacional.

O evento também deve contar com a filiação de dez prefeitos, além de vice-prefeitos cearenses. Dentre as novas filiações, está a do prefeito de Caucaia, Vitor Valim, e do prefeito de Horizonte, Nezinho Farias.

Impacto na oposição

Atualmente na Secretaria de Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner também deve estar entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Ele falou, na sexta-feira (25), sobre a possibilidade de enfrentar Evandro Leitão e Luizianne Lins que, segundo ele, possuem "grandes chances de estar no segundo turno".

"São dois candidatos fortes, que a gente respeita. A Luizianne foi prefeita por oito anos, tem um recall muito grande, se eu não me engano foi a deputada federal mais votada em Fortaleza. O Evandro tem o respeito da Assembleia, dos parlamentares, me parece que é o candidato da preferência do Camilo, que hoje é o grande líder do grupo que está aí no Governo", disse.

Para Wagner, no entanto, o "momento é muito bom" para a oposição, devido à fragmentação na aliança entre os grupos que comandam a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado.

"A gente vê o grupo que era aliado, Prefeitura e Governo do Estado, hoje, estão em posições opostas. Isso dá oportunidade para um novo grupo chegar à Prefeitura de Fortaleza. A gente está na perspectiva, com muita tranquilidade, com os pés no chão", declarou.

Por isso, é importante a união entre os partidos mais ligados à direita no Ceará, acrescentou. "A gente tem que conversar, definir critérios para a gente definir qual seria o nome para apresentar ao povo de Fortaleza", ressaltou.

Capitão Wagner Presidente do União Brasil no Ceará "A gente sabe que vai ser uma eleição muito difícil, como foi a eleição em 2022. Então, eu não tenho qualquer pretensão de achar que há qualquer garantia de a gente estar no segundo turno, de vencer a eleição".

Presidente do PL Ceará, Acilon Gonçalves também defendeu diálogo entre as forças de direita para a disputa em Fortaleza. "O grupo que trabalhou na última eleição, ele tentava se viabilizar unido. Fragmentado, ninguém se fortalece", ressaltou. Ele disse que uma candidatura própria do PL deve ocorrer apenas "se viável".

"Não adianta querer impor o seu desejo e não discutir um desejo de um segmento. Então, por enquanto, para que você tenha direito a voz, sua voz seja escutada é preciso você ser forte. Então o momento é de fortalecimento partidário. Então cada um dos partidos tem que procurar se fortalecer para poder ter mais força na hora de conversar", acrescentou.

Presidente do PL Fortaleza, o deputado federal André Fernandes fez declaração no sentido contrário ao do correligionário, garantindo que haverá sim uma candidatura própria do PL para o Paço Municipal.

"Não abriremos mão de lançar candidatura própria do PL em Fortaleza. Estamos abertos para dialogar (com as) candidaturas e parcerias em outros municípios, mas na capital quem vai definir o candidato é Jair Bolsonaro, e este será do PL", disse por meio das redes sociais.

Fernandes, inclusive, se lançou como pré-candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza, em junho deste ano. Outro nome cotado dentro da legenda é o do deputado estadual Carmelo Neto (PL).