Presidente do PL Ceará, Acilon Gonçalves minimiza candidatura própria em Fortaleza: 'Se viável'

Presidente do PL Ceará, Acilon Gonçalves diz que o partido deve ter candidatura própria para a Prefeitura de Fortaleza apenas "se viável". "Para não atrapalhar uma candidatura do segmento", acrescenta. Também prefeito do Eusébio, Gonçalves reforça que o processo deve ser conduzido pelo presidente do PL Fortaleza, o deputado federal André Fernandes.

Ele reforça ainda que o partido tem nomes fortes para uma candidatura na capital cearense, mas que agora é o momento de "fortalecimento partidário".

"Tem nome capaz de ser candidato e de empolgar o eleitorado. Hoje tem o André se colocando como esse nome, tem o Carmelo se colocando como esse nome. Mas existe uma conjuntura mais importante, que é a unidade. O grupo que trabalhou na última eleição, ele tentava se viabilizar unido. Fragmentado, ninguém se fortalece", disse.

A declaração foi feita nesta sexta-feira (25), quando Acilon Gonçalves participou de solenidade de comemoração de uma universidade particular em Fortaleza.

O evento reuniu políticos de diferentes grupos no Estado, como o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT), a vice-governadora, Jade Romero (MDB), além de deputados federais e estaduais de partidos como PDT, PT, MDB, União Brasil e PL.

No mesmo evento, Capitão Wagner (União) citou o desejo de dialogar tanto com o PL como com o Novo sobre a disputa pela Prefeitura de Fortaleza — lideranças dos dois partidos apoiaram a candidatura do ex-deputado federal para o Governo do Estado em 2022. Gonçalves também fez indicações sobre a importância de diálogo dentro deste "segmento" que os três partidos representam atualmente no Ceará.

Acilon Gonçalves Presidente do PL Ceará e prefeito do Eusébio "Não adianta querer impor o seu desejo e não discutir um desejo de um segmento. Então, por enquanto, para que você tenha direito a voz, sua voz seja escutada é preciso você ser forte. Então o momento é de fortalecimento partidário. Então cada um dos partidos tem que procurar se fortalecer para poder ter mais força na hora de conversar".

'Não abriremos mão'

Presidente do PL Fortaleza, o deputado federal André Fernandes disse que o partido 'não abrirá mão' de candidatura própria para a Prefeitura de Fortaleza.

"Estamos abertos para dialogar candidaturas e parcerias em outros municípios, mas na capital quem vai definir o candidato é Jair Bolsonaro, e este será do PL", ressaltou, por meio das redes sociais.

Fernandes, inclusive, se lançou como pré-candidato do partido a Prefeitura de Fortaleza, em junho deste ano. Outro nome cotado dentro da legenda é o do deputado estadual Carmelo Neto (PL).

O deputado federal também destacou a "importância dos municípios do interior" e disse que, em outras cidades, a meta é lança "candidaturas 100% da direita alinhadas 100% com Bolsonaro, por mais que isso ultrapasse as bandeiras partidárias".