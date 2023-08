Prefeito de Caucaia, Vitor Valim se filia ao PSB sob batuta de Camilo: 'Honrado com o convite'

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim, vai se filiar ao PSB. Já com a ficha de filiação em mãos, o destino partidário foi confirmado pelo gestor nesta sexta-feira (25), às vésperas de evento que oficializa o ex-deputado Eudoro Santana na presidência da sigla do Ceará.

"Enquanto gestor, minha prioridade sempre foi buscar o melhor para a minha Caucaia. Isso tenho feito incansavelmente. E esse grupo, liderado pelo ministro Camilo Santana, foi que trouxe obras estruturantes e desenvolvimento para nossa cidade. Agora, para fortalecer ainda mais esse arco da aliança, e reafirmando meu compromisso com Caucaia, é que agradeço e me sinto honrado com o convite do grande líder e visionário Eudoro Santana", disse o prefeito, em nota enviada à coluna.

Valim deixou o Pros, partido pelo qual foi eleito, em março do ano passado, quando sinalizou o distanciamento do grupo de oposição no Estado, liderado pelo ex-deputado e presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner.

Desde então, o prefeito de Caucaia tem se alinhado ao governo petista e atuou na campanha pela eleição de Elmano de Freitas ao Governo e de Camilo ao Senado, apesar da trajetória política mais ligada à grupos de direita.

Cotado para se filiar ao PT, a mudança de rumos para o PSB passou a ser ventilada quando o partido deixou a base do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). Em 2022, o partido socialista foi aliado da campanha do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) ao Governo do Estado. Pós-eleições, já em fevereiro deste ano, o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, anunciou saída do PSB e se filiou ao PSDB.

Agora, com a presidência de Eudoro, pai do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o partido deve acolher aliados do governo, inclusive outros prefeitos que mudaram de partido diante do racha entre PT e PDT em 2022, como é o caso do prefeito de Horizonte, Nezinho Farias.

O evento de filiação e posse de Eudoro na presidência deve acontecer neste sábado (26), na Assembleia Legislativa do Ceará, com a presença das principais lideranças governistas, como o governador Elmano de Freitas e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT).