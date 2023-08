Vitor Valim está conversando com Camilo e Eudoro sobre filiação: 'decisão vai ser tomada'

Prefeito de Caucaia, Vitor Valim (sem partido) informou que deve definir "por esses dias" em qual partido irá se filiar. O gestor municipal, eleito pelo Pros em 2020, está sem partido desde o ano passado, mas no início do mandato já havia iniciado movimento de afastamento do grupo oposicionista liderado por Capitão Wagner (União), se tornando aliado do então governador Camilo Santana (PT).

Agora ministro da Educação, Camilo é uma das lideranças com quem Valim tem dialogado para definir o destino partidário. O prefeito disse ainda que tem feito "tratativas" junto ao ex-deputado estadual Eudoro Santana, pai de Camilo, e que irá assumir o comando do PSB Ceará no próximo sábado (26).

Contudo, indagado se esse diálogo significa que já bateu o martelo e irá para o PSB, Valim desconversou: "estamos com conversas".

As declarações foram feitas nesta terça-feira (22), quando compareceu à solenidade de assinatura do "Pacto pelo Pecém", ao lado do governador Elmano de Freitas (PT).

Vitor Valim Prefeito de Caucaia "Estou conversando com o nosso senador Camilo Santana. Temos realmente tratativas, junto, inclusive, com o doutor Eudoro Santana. E aí por esses dias realmente a decisão vai ser tomada e em breve você vai saber".

Além de Valim, o prefeito de São Gonçalo do Amarante, Professor Marcelão (sem partido), também participou da solenidade na manhã desta terça. Questionado sobre o futuro político dos aliados, Elmano de Freitas afirmou que sobre "a filiação dos prefeitos quem tem que responder são os prefeitos". "Na minha missão, discutir a eleição de 2024 é só 2024", disse.

Convites para filiação

Em maio, Valim havia dito que estava "feliz" com os convites feitos a ele para filiação por diferentes partidos, incluindo o PT.

"Recebi convite do PT, do Conin, presidente estadual, e de outras pessoas que muito me orgulham no Ceará na questão política. Tenho que estar feliz com alguns convites inclusive com esse que é do nosso atual governador Elmano de Freitas", disse.