Vitor Valim diz que recebeu convite de filiação ao PT: 'feliz'

Depois de ser eleito prefeito de Caucaia no grupo de oposição ao então governador Camilo Santana (PT), em 2020, Vitor Valim (sem partido) pode protagonizar uma reviravolta partidária no ano que vem.

Em entrevista à repórter Ingrid Campos, nesta terça-feira (16), durante agenda no Palácio da Abolição, o gestor revelou que recebeu convite do PT para se filiar à legenda.

Valim, que está sem partido desde o ano passado quando deixou o Pros, se aproximou do Governo do Estado e hoje é aliado de primeira hora do governador Elmano de Freitas e do ministro Camilo Santana, ambos do PT.

"Recebi convite do PT, do Conin, presidente estadual, e de outras pessoas que muito me orgulham no Ceará na questão política. Tenho que estar feliz com alguns convites inclusive com esse que é do nosso atual governador Elmano de Freitas", disse o prefeito.

Se vai aceitar ou não, o assunto só deve entrar na pauta no ano que vem. "Estamos avaliando. Temos um líder político que é o senador Camilo Santana e no momento certo que for momento eleitoral não tenha nem dúvida que essas questões vão ser tratadas".

Com informações da repórter Ingrid Campos

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil