Em reunião com Elmano, Valim defende obra na orla do Icaraí e evita antecipar planos eleitorais

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (sem partido) apontou o projeto de revitalização do litoral do Icaraí como o principal foco da conversa com o governador Elmano de Freitas (PT), nesta quarta-feira (2). O gestor disse que a intenção foi "acertar os ponteiros" sobre o projeto que irá, entre outras coisas, padronizar as estruturas de barracas, localizadas na avenida Litorânea, além de urbanizar os espigões já construídos na região.

"Eu fico muito feliz e vamos acertar aqui os ponteiros da nova (Avenida) Litorânea do Icaraí. Revitalizar ali, trazer a centralidade que já foi o Icaraí, as festas do passado, o local de lazer do povo de Caucaia. Então, vamos acertar esses ponteiros aqui e, em breve, estar fazendo esse grande lançamento, com o governador Elmano de Freitas, da Litorânea da nossa cidade de Caucaia", disse.

A declaração foi feita antes do encontro com Elmano, que iniciou, nesta quarta, reuniões com os gestores municipais cearenses. Além de Valim, o governador recebeu os prefeitos de Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Eusébio, Horizonte e Chorozinho.

O prefeito citou ainda outras obras em andamento no município, que conta com "união entre Prefeitura e Governo do Estado". Dentre elas, está o Mercado das Malvinas e a duplicação da CE 090. Existe ainda a perspectiva de construção de novos espigões no litoral de Caucaia, também por meio de parceria com a gestão estadual.

Eleição 2024

O prefeito Vitor Valim - que foi eleito pela oposição em 2020, mas se aproximou do grupo governista após a posse na Prefeitura, em 2021 - evitou falar sobre a eleição de 2024, quando poderá tentar a reeleição para o cargo. Sem partido, ele também não disse para qual sigla pretende ir, mas ressaltou a liderança política que terá peso na decisão.

"Como eu venho dizendo, a gente tem um líder político, é o ex-governador, o senador, o ministro Camilo Santana (PT). Então, essa é minha questão partidária, onde eu puder servir melhor o grupo e continuar esse progresso, esse projeto exitoso no estado do Ceará, eu vou estar em Caucaia pra ajudar", disse.

Indagado se irá tentar a reeleição, Valim também se esquivou ao dizer que não existe "candidato ao majoritário de si mesmo, é candidato de um grupo". "Nesse momento, a gente que está como gestor, tem que focar em gestão,(...) porque, se nesse momento for discutir muitas questões políticas, tira o foco da gestão e o povo da cidade de Caucaia", completou.

Gratuidade no transporte público

Uma das cidades que conta com gratuidade no transporte público, Valim elogiou a proposta do Governo do Estado de instituir o programa "Vai e Vem" - que irá garantir o passe livre intermunicipal na Região Metropolitana de Fortaleza.

"Não tem programa maior de transferência de renda que pode haver no país, numa cidade, do que a gratuidade do transporte público. Então, muito feliz pelo governador já está colocando isso em prática e que outras cidades, como já aconteceu em Maracanaú, como aconteceu na cidade de Eusébio, possa implementar esse tipo de transferência de renda e de ganho pra população", disse.

O gestor aproveitou para alfinetar o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) - adversário político do grupo governista. "Eu estou feliz do povo da Metropolitana, do povo da minha cidade de Caucaia poder ter esse direito de se locomover na sua cidade. Eu espero que aqui na capital cearense isso possa acontecer", disse.

Em dezembro do ano passado, Sarto chegou a falar sobre estudos realizados para implantação de tarifa zero no transporte público de Fortaleza. A medida deveria priorizar os estudantes, mas, na época, o gestor não descartou estender o benefício para toda a população.

