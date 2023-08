Além de Sarto, Elmano recebe outros cinco prefeitos da Região Metropolitana nesta quarta (2)

Além da reunião com o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), o governador Elmano de Freitas (PT) irá receber outros cinco prefeitos nesta quarta-feira (2), todos de cidades da Região Metropolitana de Fortaleza. Elmano já havia anunciado que iria fazer, em agosto, reuniões individuais com os gestores municipais cearenses.

Ele irá se encontrar com os prefeitos de Caucaia, Vitor Valim (sem partido), de São Gonçalo do Amarante, Professor Marcelão (sem partido), de Horizonte, Nezinho Farias (PDT), e de Chorozinho, Júnior de Castro (sem partido). Os quatro gestores são aliados a Elmano, apesar de tanto Valim como Marcelão terem sido eleitos na oposição.

Já entre os gestores opositores, além de Sarto, Elmano recebe o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (PL). Apesar de ter integrado a base aliada durante os governos de Camilo Santana (PT), Acilon foi para a oposição após o ex-presidente Jair Bolsonaro se filiar ao PL para concorrer a reeleição, em 2022.

Estes são os primeiros encontros entre o governador e gestores municipais, após sete meses de Elmano a frente do Governo do Ceará. "Inicio hoje as reuniões com todos os nossos prefeitos cearenses para debater as principais demandas de cada município. (...) Nosso governo será sempre pautado no diálogo e no respeito com todos e todas".

Crise entre Elmano e Sarto

A primeira reunião, marcada para as 10h30 desta quarta-feira, é entre Elmano e o prefeito José Sarto. O encontro entre os gestores ocorre exatamente uma semana depois de um novo episódio da crise vivida entre os dois.

Na última quarta-feira (26), impasse sobre a revitalização da Ponte dos Ingleses, em Fortaleza, foi foco de troca de farpas entre os gestores. Enquanto Elmano alegava que o Município não havia feito a parte dele no acordo, Sarto informou que iria tomar o controle da obra para finalizá-la, após o Governo não cumprir sua parte no acordo.

