Elmano elege passe livre na Região Metropolitana de Fortaleza como prioridade para o 2º semestre

Depois de tirar do papel o programa Ceará Sem Fome, estabelecido como "prioridade zero" de sua gestão, o governador Elmano de Freitas (PT) traçou como meta implementar o programa "Vai e Vem Livre" até o fim do ano. O projeto irá garantir passe livre no transporte metropolitano no Estado.

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará "Minha prioridade do que nós propusemos na campanha é, no segundo semestre, iniciarmos a implantação do 'Vai e Vem Livre', que é a passagem gratuita da Região Metropolitana de quem vem para Fortaleza e vai voltar. Esse programa deverá iniciar a implementação dele ainda no segundo semestre porque eu disse que seria no primeiro ano e, portanto, será no primeiro ano"

O petista disse ainda que segue ao longo do ano negociando com o Governo Lula para a realização de obras de infraestrutura. "Estamos reivindicando a conclusão da Transnordestina, que é muito importante para o desenvolvimento econômico do Ceará, estamos solicitando a duplicação de estradas e estamos solicitando obras hídricas", listou o petista.

Ceará Sem Fome

Nesta sexta-feira (21), em mais uma etapa do programa Ceará sem Fome, o Governo do Ceará, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), entidades da sociedade civil e empresas privadas assinaram acordos de cooperação para o combate à fome no Estado.

