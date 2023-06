Transporte metropolitano: Elmano vai reunir prefeitos para avançar em projeto de gratuidade no Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou, nesta sexta-feira (30), que irá reunir os prefeitos da Região Metropolitana de Fortaleza para discutir a implementação do programa "Vai e Vem Livre", que irá garantir passe livre no transporte metropolitano no Ceará. A gratuidade foi uma das promessas de campanha do petista, que tinha como meta implementá-lo ainda no primeiro semestre, o que acabou sendo adiado.

A reunião com os gestores municipais terá como foco pensar na "forma de implementação do programa", segundo Elmano. Ele explica que uma das ideias do Governo é utilizar o cadastramento feito, pelas prefeituras, para o bilhete único, o que "implica, portanto, em uma parceria com as prefeituras".

"Então, nós queremos, daqui a algumas semanas, ter uma reunião com todos os prefeitos da Região Metropolitana, apresentar a nossa ideia do 'Vai e Vem Livre' e aí nós decidimos por onde iniciar a sua implementação", afirma. Com os trabalhos na Assembleia Legislativa prestes a encerrar, o governador falou que só deve enviar projeto sobre o programa no segundo semestre.

As declarações foram feitas na chegada da primeira de uma série de reuniões com o secretariado do Governo do Ceará, iniciadas nesta sexta-feira. A meta deste primeiro encontro é fazer um "balanço inteiro do governo nesses seis meses", explica o governador. "Nós devemos ter uma reunião mais longa, daqui a dois dias, para mergulhar na avaliação e planejamento para os próximos seis meses", acrescenta.

Elmano explica que uma das metas dessas reuniões será "definir, pelo menos, três metas para cada secretário ter concluído até o final do ano".

Elmano de Freitas Governador do Ceará "Estou muito satisfeito com o que realizamos até aqui, especialmente nossos compromissos de campanha. (...) Então, a nossa missão é entregar aquilo que nós nos comprometemos a entregar: um Ceará que supere a fome, que tira o povo da fila de cirurgia, ajudar o presidente Lula (para) que a economia retome com força e tenha emprego e renda para o nosso povo, poder garantir que o Ceará se desenvolva de maneira diferenciada com Hidrogênio Verde, com energia renovável".

Legenda: Governador reuniu secretárias para fazer avaliação dos seis primeiros meses de gestão Foto: Kid Jr.

Piso da enfermagem

O governador também comentou sobre a implementação do piso da Enfermagem pelo governo estadual. Semelhante a fala da secretária de Saúde, Tânia Mara, Elmano reforçou a necessidade de "alteração" na portaria do Ministério da Saúde que definiu os valores de repasses federais a Estados e municípios.

Ele citou o projeto-piloto desenvolvido, em parceria, pela Secretária da Saúde e governo federal para o cadastramento do número de profissionais da categoria que integram os quadros das gestões municipais e estaduais.

"Nós já concluímos o cadastramento, estamos agora verificando, o que implicará certamente é em uma alteração da portaria do Ministério que, no meu entendimento, garantirá, às categorias que integram, o pagamento do piso", disse.

