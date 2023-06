Elmano de Freitas reúne secretariado para avaliação do primeiro semestre do governo

O governador Elmano de Freitas (PT) convocará todo o seu secretariado para uma reunião nesta sexta-feira (30), às 8h, no Palácio da Abolição. Essa será a segunda reunião geral desde o início do governo e terá como objetivo fazer um balanço das ações governamentais realizadas no primeiro semestre de administração e prever as próximas ações.

A primeira reunião ocorreu em janeiro, logo após a posse do chefe do Executivo, marcando o início dos trabalhos.

Elmano fará uma apresentação das realizações dos primeiros seis meses, incluindo a implementação de políticas prometidas durante a campanha eleitoral, como o programa Ceará sem Fome, o fortalecimento da realização de cirurgias eletivas e a recuperação dos índices educacionais.

O governador também abordará questões que considera não terem progredido conforme o esperado.