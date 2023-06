Elmano: 'Não vou tratar de questões internas do PDT antes da questão estar resolvida por pedetistas'

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que não vai se envolver nas questões internas do PDT, apesar de ter sido citado pelo presidente nacional licenciado, Carlos Lupi, como uma das figuras com quem a cúpula pedetista buscaria diálogo. A declaração foi dada nesta quinta-feira (29), durante evento do Governo no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

"Não houve nenhuma procura da parte dele (Lupi) para comigo. Mas quero deixar muito claro: não vou tratar de questões internas do PDT antes da questão do PDT estar resolvida por pedetistas. Sou do Partido dos Trabalhadores, interfiro nas questões internas do PT, de outros partidos, não", disse o governador.

Na última segunda-feira (26), em visita relâmpago a Fortaleza, diante de novo acirramento da crise do PDT, com a disputa pela presidência estadual entre André Figueiredo e Cid Gomes, Lupi disse que o partido buscaria o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e Elmano para discutir a aliança no Estado. Esse é outro ponto de conflito interno na sigla.

"Governador de uma aliança"

Elmano esteve, inclusive, com Cid Gomes na quarta-feira (29), durante evento sobre energias sustentáveis, em São Paulo. O petista negou que ambos tenha tratado de questões partidárias.

"Sou da opinião de que o governador de uma aliança não se mete em questões internas dos partidos, a não ser do partido que ele faz parte. Em questões internas do PT, eu, como filiado, devo interferir, mas, em questões internas de outros partidos, não. Espero primeiro que a questão do PDT se resolva e, ela sendo resolvida, nós sentaremos para então tratar com o PDT aliado ou (outra) decisão que venha a tomar, mas não acho que seja adequado governador está interferindo em questões internas de partidos", ressaltou Elmano.

