Em evento com Wellington Dias, Governo do Ceará assina acordos de cooperação do Ceará Sem Fome

Diversas frentes assinaram, nesta sexta-feira (21), Acordos de Cooperação do programa Pacto por um Ceará Sem Fome. O evento reuniu representantes do Poder Público, da sociedade civil e de empresas privadas, além do próprio governador Elmano de Freitas (PT), a primeira-dama e idealizadora da iniciativa, Lia Freitas, e do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias.

Para o ministro, o programa compõe um esforço para tirar o Brasil do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas (ONU), para o qual voltou nos últimos anos. Ele lembrou dos programas Bolsa Família, Auxílio Gás, Tarifa Social da Energia, Aposentadoria Rural, entre outros, como exemplos dessa integração do Governo Federal com o Estadual.

"O Brasil agradece ao Ceará. A proposta do Ceará que é parâmetro para o Brasil é o Ceará sem Fome. [...] Quando a FAO (sigla em inglês para Organização para a Alimentação e Agricultura) vier medir, é provável que, no Brasil, o Estado que mais reduziu, mais tirou gente da extrema pobreza foi o Ceará por essa política colocada aqui", disse Wellington Dias.

O governador agradeceu aos empresários, aos representantes de movimentos sociais e aos servidores públicos envolvidos no processo. Todos os órgãos de governos responsáveis, além de órgãos do Legislativo e Judiciário, também foram lembrados.

Também lembrou de toda uma estrutura de ajuda às cozinhas comunitárias, base da capilaridade do programa.

"Quem tá lá na cozinha, cozinhando, não vai ficar preocupada com papelada, prestação de conta, isso é a entidade que vai cuidar. Porque essa pessoa que está lá na comunidade fazendo a comida já tem o máximo que podíamos querer dela: amor ao próximo", afirmou Elmano.

