Confira calendário do 'Ceará sem Fome' para quem ainda não buscou o cartão em Fortaleza

As famílias beneficiadas pelo programa "Ceará sem Fome", do Governo do Estado, e que ainda não buscaram o cartão-alimentação em Fortaleza devem ter novas oportunidades de retirar o vale a partir de terça-feira (11). Os cartões possuem R$ 600, das parcelas de junho e julho, e os valores só são acumulados por 45 dias.

O Ceará sem Fome abrange 8.161 famílias cadastradas na capital cearense e 4.668, ou 57%, já tiveram acesso ao benefício de junho. A entrega do restante, 3.493 famílias, será dividida em 9 unidades da Secretaria da Proteção Social (SPS).

A retirada do cartão acontece de 9h às 16h e o beneficiário precisa apresentar documentos de identificação com foto, como RG, NIS e comprovante de endereço. Cada unidade fará a entrega apenas para os moradores dos bairros indicados no cronograma.

Cronograma

11 de julho

Complexo Social Mais Infância Padre Caetano

Endereço: Rua Camélia, nº 450, Cristo Redentor

Apenas moradores dos bairros: Moura Brasil, Vila Velha, Jardim Guanabara, Barra do Ceará, Cristo Redentor, Pirambu, Carlito Pamplona, Jacarecanga, Ellery, Monte Castelo, São Gerardo, Farias Brito, Jardim Iracema, Floresta, Álvaro Weyne, Parque Araxá, Amadeu Furtado, Quintino Cunha, Olavo Oliveira, Antônio Bezerra, Padre Andrade, Presidente Kennedy, Parquelândia.

ABC Mondubim

Endereço: Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 151, Mondubim (próximo ao Colégio Estado do Maranhão)

Apenas moradores dos bairros: Maraponga, Jardim Cearense, Mondubim, Planalto Ayrton Senna, Prefeito José Walter, Parque Dois Irmãos.

12 de julho

ABC Bom Jardim

Endereço: Rua 3 Corações, nº 762, Bom Jardim

Apenas moradores dos bairros: Granja Lisboa, Granja Portugal, Bom Jardim, Siqueira, Bonsucesso, Canindezinho, Parque São José, Novo Mondubim, Conjunto Esperança, Parque Santa Rosa, Parque Presidente Vargas, Aracapé, Vila Peri, Vila Manoel Sátiro.

Complexo Social Mais Infância João XXIII

Endereço: Rua Araguaiana, nº 77, João XXIII

Apenas moradores dos bairros: Pici, Bela Vista, Panamericano, Couto Fernandes, Demócrito Rocha, Dom Lustosa, Henrique Jorge, Jóquei Clube, Rodolfo Teófilo, João XXIII, Genibaú, Conjunto Ceará, Autran Nunes.

Secretaria da Proteção Social

Endereço: Avenida Soriano Albuquerque, nº 230, Joaquim Távora

Apenas moradores dos bairros: Centro, Benfica, Joaquim Távora, Dionísio Torres, Jardim América, José Bonifácio, São João do Tauape, Praia de Iracema.

ABC Palmeiras

Endereço: Rua Castelo de Castro, nº 2100 A, Conjunto Palmeiras

Apenas moradores dos bairros: Conjunto Palmeiras, Parque Santa Maria, Ancuri, Pedras, São Bento, Paupina, Barroso, Jangurussu.

Centro de Inclusão Tecnológica e Social (CITS) São Bernardo

Endereço: Rua 24 de Novembro, nº 555, Conjunto São Bernardo/Messejana

Apenas moradores dos bairros: Parque Iracema, Cambeba, Messejana, Cajazeiras, Coaçu, Curió, Guajeru, Lagoa Redonda, Sapiranga/Coité, Sabiaguaba, José de Alencar.

Centro Comunitário José de Magalhães Porto Filho (São Vicente)

Endereço: Travessa do Rosário, s/n, Conjunto são Vicente de Paulo (Comunidade das Quadras)

Apenas moradores dos bairros: Salinas, Guararapes, Luciano Cavalcante, Edson Queiroz, Meireles, Aldeota, Varjota, Papicu, De Lourdes, Cais do Porto, Mucuripe, Vicente Pinzón, Praia do Futuro, Cocó, Cidade 2000, Manuel Dias Branco.

CITS Aerolândia

Endereço: Rua Monte Cristo, nº 191, Aerolândia

Apenas moradores dos bairros: Alto da Balança, Aerolândia, Jardim das Oliveiras, Cidade dos Funcionários, Parque Manibura, Dias Macêdo, Passaré, Boa Vista/Castelão, Aeroporto, Serrinha, Itaperi, Dendê/Rachel de Queiroz, Itaoca, Parangaba, Parreão, Vila União, Montese, Bom Futuro, Damas.

Ceará sem Fome

O programa é direcionado para população em situação de pobreza ou extrema pobreza, que passa a receber R$ 300 para se alimentar. O benefício vale apenas para alimentos, de preferência aos produzidos pela agricultura familiar e aos vendidos em pequenos comércios.

Os estabelecimentos comerciais interessados em receber o cartão Ceará Sem Fome podem acessar o site do Ceará sem Fome para a empresa licitada pela Secretaria da Proteção Social que opera o benefício.

Outras informações

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutrição (SAN) da SPS

Fones: 3108.0505/3108.0504

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE