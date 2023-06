Foco é tornar o Ceará o primeiro estado a sair do mapa da fome no Brasil, diz Elmano

O governador Elmano de Freitas (PT) disse estar "obstinado" a tornar o Ceará o primeiro estado brasileiro a sair do Mapa da Fome. Um dos primeiros passos, segundo ele, foi a entrega de 45 mil cartões-alimentação como parte do programa "Ceará sem Fome".

A solenidade de entrega ocorre nesta sexta-feira (16), em Fortaleza, com a presença do ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), que disse que espera que este "primeiro passo" dado pelo Governo do Ceará possa acabar "estimulando todo o Brasil".

No valor de R$ 300, os cartões-alimentação devem ser entregues a 47 mil famílias cearenses que possuam renda per capita de até R$ 168 mensais. O objetivo, segundo Elmano, é que essas famílias possam atingir uma renda por pessoa de R$ 220 mensais, saindo, assim, da extrema pobreza.

O investimento anual deve ser de R$ 160 milhões - recurso inteiramente dos cofres estaduais. "Isso vai crescer. Nós iniciamos com 47 mil famílias e estamos estudando a faixa das outras para chegar, até que todas elas tenham (renda per capita) de R$ 220", ressalta. "A nossa meta é que todas as famílias alcancem a renda mínima que seja configurado como saindo do mapa da fome".

A primeira-dama Lia de Freitas aproveitou para ressaltar que, além do benefício a famílias em situação de vulnerabilidade, o cartão-alimentação deve impactar sobre a economia dos municípios, principalmente no setor alimentício.

"(Será um impacto) em torno de R$ 15 milhões por mês no ramo de alimentação. Então, é de grande importância para os municípios também que estão em queda de receita, assim como o nosso Estado também", disse.

Elmano aproveitou para ressaltar que está "mais do que satisfeito com a contribuição do presidente Lula" a partir do Bolsa Família e que, com a implementação do Ceará sem Fome, pretende dar "um passo a frente".

Elmano de Freitas Governador do Ceará "A nossa meta, evidentemente, é que o Brasil saia do mapa da fome. É o nosso desafio... Nós falamos com os governadores do Nordeste e nós temos uma boa disputa: quem é o estado que primeiro tira seu povo do mapa da fome? E eu estou muito obstinado que seja o Ceará".

Além dos benefícios entregues para as famílias por meio do cartão-alimentação, o programa estadual também inclui a parceria com cozinhas solidárias para oferecer 100 mil refeições diárias, durante cinco dias da semana.

"Então esse programa, além das situações emergenciais imediatas, vem trazer também um comitê intersetorial de governança, onde junto às secretarias do Governo do Estado, com o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, unificará ações que já vêm sendo implementadas nos governos anteriores e entrará então com ações efetivas focadas nesse público que está insegurança alimentar grave", completa Lia de Freitas.