Elmano anuncia início da campanha Ceará sem Fome em junho: 'vamos apoiar as prefeituras'

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou que vai iniciar a implementação do programa Ceará sem Fome, que prevê a distribuição de cartão alimentação de R$ 300 para famílias carentes e apoio financeiro a cozinhas solidárias, no dia 16 deste mês. A declaração foi feita durante a abertura da 11ª edição do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos, no Centro de Eventos do Ceará, nesta terça-feira (6).

Neste ano, o tema do encontro é "Inovação e Sustentabilidade: novos caminhos para a gestão" e aborda temas como tecnologia, sustentabilidade e eficiência na gestão pública.Gestores públicos de todos os municípios do Ceará participam do evento.

Ao falar de avanços tecnológicos para o Ceará, o governador ressaltou a preocupação do Governo em unir sustentabilidade econômica a social para mitigar a fome no Estado. Por isso, ele disse que investimentos em assistência social precisam ser feitos agora.

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará "Não é possível nós pensarmos as mais belas ideias tecnológicas e conversar com uma população que não tem onde morar, que não tem o que comer, que não sabe o que vai comer. Por isso, nós estamos anunciando no dia 16, com os prefeitos, a campanha do Ceará Sem Fome para as famílias, mesmo as que recebem o Bolsa Família (vão receber)... Quando eu pego o dinheiro do Bolsa Família, distribuo entre os membros dessa família e a renda deu baixa demais, essa fmaília vai receber um cartão alimentaçao de R$ 300, que só pode comprar comida"

Na ocasião, o mandatário disse que o Governo irá apoiar, financeiramente, cozinhas solidárias e refeitórios públicos mantidos por prefeituras e entidades da sociedade civil. Ele ressaltou que todos serão contemplados, independentemente de ser base ou oposição.

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará "E nós vamos apoiar as prefeituras, as entidades da sociedade civil que têm projeto de cozinha que já realiza, nós vamos apoiar financeiramente esses refeitórios, essas cozinhas. Todos aqueles que tiverem projetos de cozinha, que tiverem refeitórios, terão apoio do Governo do Estado. Todos os municípios receberão o cartão do Ceará Sem Fome"