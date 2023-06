Veja a programação do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos nesta terça (6)

A 11ª edição do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos começa nesta terça-feira (6), no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Com entrada gratuita, são esperados mil participantes, incluindo os inscritos na programação de inovação, expositores de sete unidades federativas, visitantes e fornecedores. O evento segue até esta quarta (7).

Estarão presentes nesta terça autoridades como o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Valdomiro Távora; o procurador-geral de Justiça do Ceará, Manuel Pinheiro; o presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB), Edilberto Carlos Pontes; o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Henrique Saraiva Câmara; o presidente da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece), Júnior Castro, e o presidente da União dos Vereadores do Ceará (UVC), Toim Braga.

Acompanhe a programação ao vivo (a partir das 10 horas)

Para o presidente da Aprece, Júnior Castro, o momento será oportuno para troca de experiências entre gestores municipais e para que possam discutir os desafios enfrentados na administração pública. Além disso, ele lembra que o evento "oferece um ambiente propício para o estabelecimento de parcerias".

Neste ano, o tema do encontro será "Inovação e Sustentabilidade: novos caminhos para a gestão" e abordará temas como tecnologia, sustentabilidade e eficiência na gestão pública.

Inscrições

A participação no seminário é gratuita. Interessados devem se inscrever no site do evento.

O Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará é uma promoção da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece), do Diário do Nordeste e do Instituto Future. O evento é realizado pela Prática Eventos, com apoio institucional do Instituto Rui Barbosa (IRB), do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE), do Instituto Plácido Castelo (IPC) e da União dos Vereadores do Ceará (UVC).

Confira a programação completa

6 de junho

8h às 10h

Credenciamento

Momento de networking e visitação de stands

10h às 12h

Painel institucional de abertura

Mediador: Inácio Aguiar, editor de Política do Sistema Verdes Mares

Convidados:

Ruy do Ceará Filho: diretor superintendente do Sistema Verdes Mares

Enid Câmara: diretora-geral da Prática Eventos

Júnior Castro: presidente da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece)

Valdomiro Távora: presidente do Tribunal de Contas do Ceará (TCE)

Edilberto Carlos Pontes: presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB)

Elmano de Freitas: governador do Ceará

José Sarto: prefeito de Fortaleza

Evandro Leitão: presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece)

Manuel Pinheiro: procurador-geral de Justiça do Ceará

Esther Dweck: ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil

Gardel Rolim: presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

Toim Braga: presidente da União dos Vereadores do Ceará (UVC)

Ricardo Cavalcante: presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec)

Paulo Henrique Saraiva Câmara: presidente do Banco do Nordeste

Marcelo Bomfim: vice-presidente de Governo da Caixa Econômica

Joaquim Cartaxo Filho: diretor superintendente do Sebrae Ceará

Débora Sombra: diretora regional do Senac Ceará

Palestra Magna: Inovação e Sustentabilidade: novos caminhos para a gestão

Palestrante: Elmano de Freitas, governador do Ceará

12h às 14h

Almoço com prefeitos e prefeitas

15h às 16h20

Painel 1: Gestão pública eficiente e o desenvolvimento sustentável

Mediadora: Dana Nunes, superintendente do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-CE)

Palestra: A sustentabilidade como estratégia das políticas públicas de estados e municípios

Palestrante: Alciléia Farias, coordenadora do Núcleo ESG do Sistema Fiec

Palestra: Plataforma de inteligência para os municípios

Palestrante: Guilherme Muchale, gerente do Observatório da Indústria do Sistema Fiec

Palestra: Programa de liderança para a gestão pública e o programa de estágio

Palestrantes: Lourena Cordeiro, coordenadora de Educação e Carreira do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-CE) e Marcelo Sobreira, analista de Desenvolvimento Empresarial, Educação Executiva do IEL-CE

Palestra: A transição energética e o hidrogênio verde

Palestrante: Jurandir Picanço, consultor de energia do Sistema Fiec

16h20 às 16h50

Palestra: Universalização do esgotamento sanitário, tecnologia e responsabilidade social

Palestrante: André Facó, diretor presidente da Ambiental Ceará

16h50 às 18h20

Painel 2: Inovação na gestão pública

Mediador: Conselheiro Edilberto Pontes, vice-presidente do TCE-CE e Presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB)

Palestra: Inovação e Sustentabilidade na Gestão Pública: desafios comuns e perspectivas

Palestrante: Kathyana Buonafina, secretária-adjunta de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil

Palestra: Credenciamento de produtor rural

Palestrante: Marlea Nobre, diretora administrativa do Sesc/Senac Ceará

Palestra: Ecossistema da inovação

Palestrante: Herbart Melo, articulador do Sebrae Ceará

Palestra: Inovação e governança para a tomada de decisões estratégicas dos agentes públicos

Palestrante: André Macêdo, doutor em Engenharia Elétrica

Case: Investimento em desenvolvimento agrário e meio ambiente

Palestrante: José Edsonriva Souza Cunha, prefeito de Jucás

18h20 às 20h

Momento de networking e visitação aos stands