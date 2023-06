Presidente da Assembleia Legislativa defende qualificação para gestores públicos

Presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT) defende mais qualificação na gestão pública para entregar melhores serviços à população cearense. Ele reforça que o Legislativo Estadual tem feito um esforço para se aproximar da sociedade e que todos os gestores públicos precisam ter essa preocupação.

Evandro Leitão é um dos nomes confirmados no painel de abertura do Seminário de Gestores Públicos Prefeitos Ceará 2023 promovido pelo Sistema Verdes Mares em parceria com a Prática Eventos e o Tribunal de Contas do Estado (TCE).

O evento, em sua 11ª edição, fomenta boas práticas em gestão pública e aproxima gestores de diferentes municípios e especialistas par apromover troca de experiências e possibilitar a entregar de melhores serviços públicos à sociedade.

“A Assembleia Legislativa tem cumprido uma agenda muito importante na aproximação com o povo cearense. Quando se fala em aproximação, não é apenas o contato físico e as portas abertas, mas também a qualificação para prestarmos o melhor serviço à população. Ao termos gestores mais qualificados, isso reverte em benefícios para toda a sociedade”, diz o presidente.

Além de Evandro Leitão, o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), Valdomiro Távora, presidente do Tribunal de Contas do Estado, José Sarto (PDT), prefeito de Fortaleza, e Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, estarão presentes na programação.