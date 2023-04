Diário do Nordeste reúne gestores e especialistas em busca de soluções para desafios das prefeituras

O ano que antecede o embate eleitoral de 2024 começa com desafios que envolvem a busca por reforço na arrecadação, redução das despesas e ajustes de gestão para entregar, ao cidadão, serviços públicos fundamentais. As boas práticas de administração pública para contribuir com as gestões são foco do XI Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2023, promovido pelo Diário do Nordeste.