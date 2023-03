Em ação inédita, Assembleia Legislativa aprova ajuda permanente a cozinhas comunitárias do Ceará

As cozinhas comunitárias do Ceará podem receber doações da Assembleia Legislativa do Estado (Alece) para manter as suas atividades e fortalecer as iniciativas de combate à fome. É o que prevê a proposta aprovada nesta quinta-feira (30) pelos deputados estaduais.

A ideia é que a Casa adquira e distribua insumos alimentares e equipamentos para a montagem desses espaços com recursos próprios do Legislativo. Para ser beneficiadas pela iniciativa, as entidades da sociedade civil devem assinar um Acordo de Cooperação com a Assembleia, mediante credenciamento no Cadastro Geral de Parceiros da Controladoria Geral do Estado (CGE).

Para isso, a Alece não vai precisar realizar chamamentos públicos. De acordo com o presidente do Parlamento cearense, Evandro Leitão (PDT), a Mesa Diretora ainda vai editar Ato Normativo para regulamentar esta lei. Uma reunião com deputados e a Procuradoria da Casa deve ocorrer na próxima semana com esse objetivo.

Esse procedimento vai, entre outros tópicos, definir a relação dos equipamentos e insumos alimentares a serem adquiridos e os critérios para sua distribuição.

A expectativa é que a investida funcione em conjunto com o programa Ceará Sem Fome, do Poder Executivo, aponta Evandro.

Iniciativa contra a fome

Ainda em janeiro, Evandro Leitão visitou a Escola de Gastronomia Autossustentável, componente da Rede de Cozinhas Comunitárias do Grande Bom Jardim, com uma comitiva de deputados. O convite foi feito por Renato Roseno (Psol), que foi relator do projeto nas comissões de mérito da Alece. Na ocasião, ouviram as demandas da comunidade e entenderam como o trabalho dessas entidades é realizado.

Segundo o presidente, há acordo de cooperação técnica entre a Alece e o Tribunal de Contas do Estado (TCE), a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Ceará (OAB-CE), Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), Secretaria de Proteção Social (SPS), Secretaria dos Direitos Humanos e Ministério Público do Ceará (MPCE).

Em 2021, em um dos momentos mais críticos da pandemia, a Assembleia deu aval a iniciativa semelhante. À época, aprovou uma lei para adquirir cestas básicas e distribuí-las a famílias em situação de vulnerabilidade em todo o Estado.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil