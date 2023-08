'Há muito mais chances de a oposição se juntar contra o Valim', diz Wagner sobre Caucaia após racha

Presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner falou sobre a disputa pela Prefeitura de Caucaia em 2024, quando o partido deve lançar o vice-prefeito Deuzinho Filho (União) para enfrentar o atual gestor, Vitor Valim (sem partido) — ex-aliado do grupo.

Apesar de reforçar que tem "muito respeito" por Valim, ele ressaltou que, diferentemente de 2020, estará apoiando "outro projeto" em 2024, assim como grande parte das lideranças políticas que apoiou o atual gestor durante a última disputa municipal em Caucaia. A declaração foi feita nesta sexta-feira (25), durante evento de comemoração de uma universidade particular em Fortaleza.

"O grupo que apoiou o Vitor Valim na última eleição se fragmentou. Ele perdeu a base que ele teve na última eleição. Felipe Mota, que era aliado, hoje não está mais; o próprio Deuzinho (não está na aliança); eu, que estive lá apoiando, tenho muito respeito pelo Vitor, mas a gente vai estar em outro projeto em 2024", disse.

Ele citou ainda a pré-candidatura da deputada estadual Emília Pessoa (PSDB) — que também apoiou Valim em 2020 e chegou a ser secretária municipal, mas rompeu com o prefeito —, além da possibilidade do ex-prefeito Naumi Amorim ou da ex-deputada estadual Érika Amorim concorrerem à Prefeitura de Caucaia em 2024.

Capitão Wagner Presidente do União Brasil no Ceará "Hoje há muito mais chances de a oposição se juntar em um segundo turno contra o Valim do que o Valim agregar todos esses nomes no segundo turno. Então, isso dá viabilidade de vitória para a oposição".

Sobre a pré-candidatura de Deuzinho Filho, Wagner disse estar dialogando um possível apoio com o PL e que o diretório municipal do PP em Caucaia já está sob comando da mãe do vice-prefeito. "Em termos partidários o Deuzinho está bem fortalecido", garante.

Rompimento com a Oposição

Eleito em 2020 com o apoio de figuras ligadas à oposição no Ceará, desde a posse como prefeito de Caucaia, Valim fez movimentos de aproximação ao então governador Camilo Santana (PT). Em 2022, deixou o Pros e embarcou no grupo governista, apoiando a candidatura de Elmano de Freitas (PT) e de Lula (PT) nas últimas eleições.

Na última terça-feira, em entrevista ao Diário do Nordeste, Valim disse estar dialogando com Camilo e Eudoro Santana — que assume, neste sábado (26), o PSB Ceará.

"Estou conversando com o nosso senador Camilo Santana. Temos realmente tratativas, junto, inclusive, com o doutor Eudoro Santana. E aí por esses dias realmente a decisão vai ser tomada e em breve você vai saber", disse.