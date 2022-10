Quem ganha e quem perde com o resultado das urnas em Caucaia, 2º maior colégio eleitoral do Ceará

Com a segunda maior quantidade de eleitores no Ceará, o município de Caucaia é estratégico no cálculos eleitorais de eleições tanto municipais como estaduais. Desde 2016, a cidade vive disputas acirradas em 2º turno e, em 2020, surpreendeu elegendo o deputado Vitor Valim (à época no Pros) como prefeito e não dando a reeleição ao então prefeito Naumi Amorim (PSD). Foram cerca de 3.500 votos de diferença apenas.

A eleição de Valim em Caucaia, naquela época aliado de primeira ordem de Capitão Wagner, derrotado na Prefeitura de Fortaleza, mas que se consolidava como liderança da oposição no Ceará, colocou o Município como principal braço dos planos de Wagner para a disputa pelo Governo do Estado em 2022.

Em dois anos, no entanto, muita coisa mudou nos rumos político-eleitorais de Caucaia, e o resultado das urnas em 2022 consolida a aproximação do atual prefeito com o grupo governista para além dos interesses da gestão pública.

Vamos aos fatos:

1) Eleições de 2022 com importantes lideranças de Caucaia envolvida

Desde a formalização das chapas que disputaram o Governo do Estado, Caucaia já se mostrava um destaque da disputa não apenas pelo número de eleitores, como também pela singularidade das lideranças envolvidas com o Município.

Ainda em meio ao racha entre PT e PDT, Vitor Valim que, há alguns meses havia deixado o Pros sem se filiar a outro partido, foi um dos primeiros prefeitos a anunciar apoio a Izolda Cela (sem partido) como candidata à reeleição, alinhando-se ao discurso do governador Camilo Santana e do PT.

Em outra ponta, na oposição, Capitão Wagner (União Brasil) já despontava na disputa com o histórico de ter sido o deputado federal mais votado em Caucaia em 2018, com 21.688 mil votos, 13,82% do eleitorado.

Legenda: Roberto Cláudio, Érika Amorim (à esq.) e Naumi Amorim Foto: Divulgação

Pouco depois, a chapa de Roberto Cláudio (PDT) anunciou como candidata ao Senado a deputada estadual Érika Amorim (PSD), eleita com maioria de votos dos caucaienses, 42.982 votos, 27% do eleitorado. Além disso, Érika é esposa do ex-prefeito Naumi Amorim (PSD), que foi candidato a deputado federal.

As três principais chapas em disputa, portanto, estavam devidamente representadas no Município. A abertura das urnas trouxe respostas sobre quem saiu fortalecido e enfraquecido.

2) Dentro e fora do jogo

Com a vitória de Elmano de Freitas no primeiro turno, o principal fortalecido é o prefeito Vitor Valim, que mobilizou agendas pró-Elmano com e sem a participação do candidato.

É impossível não relembrar, inclusive, que Elmano ficou em terceiro lugar na disputa pela Prefeitura de Caucaia em 2020 e, no segundo turno, apoiou Naumi Amorim, ao lado de Camilo Santana.

Com a aproximação de Valim da Gestão Camilo e da Gestão Izolda, o cenário de alianças em 2022 foi outro e se refletiu nas urnas. Elmano venceu no município de Caucaia, com 87.636 votos, 47,5% do eleitorado.

O petista teve cerca de 12 mil votos a mais do que Capitão Wagner, que somou 75.252 votos, 40,8% dos eleitores. Mesmo sem o apoio do prefeito, Wagner teve importantes cabos eleitorais na cidade, dentre eles o vice-prefeito, Deuzinho Filho, tradicional articulador político na região.

Legenda: Vitor Valim com Capitão Wagner e o ex-deputado Tomaz Holanda na Assembleia Legislativa Foto: Fabiane de Paula

O grupo conseguiu, inclusive, somar o maior número de votos entorno de Vanderlan Alves (União Brasil) que, apesar dos 28.360 votos no município, não conseguiu se eleger.

Atrás dele, o segundo mais votado foi Naumi Amorim, com 20.787 votos, volume, no entanto, bem longe dos 80 mil votos que conquistou para a Prefeitura no segundo turno de 2020.

Não só Naumi Amorim perdeu apoio na cidade como a esposa, Érika Amorim, somou apenas 19.656 votos. A estreante numa disputa estadual, Kamila Cardoso (Avante), somou quase três vezes mais, chegando a 54.130 votos. A ampla preferência na disputa pelo Senado foi de Camilo, com 97.287 (56,84%).

Assembleia Legislativa

Na disputa pelo Legislativo municipal, Caucaia deu vitória a um nome tradicional da região: a ex-vereadora Emília Pessoa (PSDB), irmã do ex-vereador Eduardo Pessoa, que disputou a prefeitura com Naumi Amorim em 2016. Pessoa morreu cerca de um ano depois, vítima de um câncer de medula óssea.

Emília, ex-secretária da Educação de Caucaia na atual gestão, somou 26.669 votos, volume não tão distante dos 32.492 votos que obteve quando foi candidata à prefeitura, em 2020.

Em segundo lugar, o mais votado foi o deputado estadual Salmito Filho (PDT), com 8.113 votos, apadrinhado por Valim no Município apesar de seu partido ser aliado do PSD de Érika e Naumi.

Na outra ponta, pelo União Brasil, foi eleito o estreante Felipe Mota, ex-chefe de gabinete de Vitor Valim, com 7.256 votos, com apoio do prefeito e do vice.

Legenda: Deuzinho Filho com Capitão Wagner e Dayany do Capitão, eleita deputada federal Foto: Reprodução/Instagram Deuzinho Filho

3) Lula x Bolsonaro

Com o primeiro turno resolvido, o foco agora é disputa nacional em segundo turno entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Ao lado de Elmano e Camilo, nessa sexta-feira (7), o prefeito Vitor Valim anunciou apoio ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, na disputa pela presidência da República.

No discurso, defendeu a parceria com o Estado e o Governo Federal para projetos no município. A demonstração de apoio não aconteceu no primeiro turno. Mesmo em fotos com petistas, Valim evitava, por exemplo, fazer o "L" de Lula ao lado dos aliados.

Legenda: Na campanha petista, Valim evita menções a Lula Foto: Mateus Dantas

Já o vice, Deuzinho Filho, esteve com o presidente da República na última quinta-feira (6), no Palácio da Alvorada, em evento com diferentes lideranças do país para articular a campanha de Bolsonaro neste segundo turno, principalmente no Nordeste.

No evento, Bolsonaro gravou vídeo com Deuzinho, fazendo saudação ao povo de Caucaia. No primeiro turno, Bolsonaro somou 63.209 votos (32,45%), antes os 114.030 de Lula, 58,54% do eleitorado caucaiense.

Com 235.150 eleitores, não restam dúvidas de que Caucaia é um importante foco das estratégias eleitorais e deve ser alvo da busca por votos no segundo turno. Como o eleitorado vai se movimentar agora, a depender do engajamento das lideranças que saíram fortalecidas no primeiro turno, é assunto para o pós-30 de outubro.