Vitor Valim é atacado por ex-aliado na AL-CE, após elogios da base de Camilo Santana

A recente aproximação do prefeito de Caucaia Vitor Valim (Pros) com o grupo governista no Ceará gerou embates entre deputados na sessão desta quarta-feira (3), na Assembleia Legislativa (AL).

Valim foi eleito no segundo maior colégio eleitoral do Ceará, em uma coligação de oposição ao governo estadual, membro do principal partido de oposição, liderado pelo deputado federal Capitão Wagner (Pros).

Embate A discussão iniciou quando o deputado Salmito Filho (PDT), que é próximo ao prefeito, usou a tribuna para fazer elogios a Valim, destacando, por exemplo, o andamento de um projeto que será feito em parceria com o Governo do Estado para construção de espigões, que impedirão o avanço do mar na faixa litorânea.

No fim de outubro, o governador Camilo e o senador Cid Gomes (PDT) estiveram em Caucaia e dividiram o palanque com o Chefe do Executivo. O prefeito recebeu elogios de ambos.

Ao rebater a fala do deputado Salmito, Delegado Cavalcante chamou o prefeito Valim de “traíra”, por ter se aproximado do grupo. “Ele se entregou de corpo e alma ao grupo dos Ferreira Gomes”. O parlamentar ainda acusou o ex-colega de ter feito negociatas.

Também usando a tribuna, o deputado Tin Gomes (PDT) também saiu em defesa do prefeito de Caucaia, ao se dirigir a Delegado Cavalcante.

"Se o senhor faz política com o fígado, com ódio, e acha que um candidato foi eleito sem o apoio do governador, ele não deve se socorrer ao governador para o bem-estar da população, o senhor jamais será gestor", disse o pedetista. Aproximação com o governo