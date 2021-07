Eleito na oposição, prefeito de Caucaia está mais próximo do Palácio Abolição

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (Pros), teve como uma das bandeiras de campanha no ano passado, o combate à violência. Caucaia, por sinal, está entre os municípios com piores índices do País.

Valim foi eleito no segundo maior colégio eleitoral do Estado integrando uma coligação de oposição ao governo estadual, membro do principal partido de oposição, liderado pelo deputado federal Capitão Wagner.

Na ocasião, o grupo governista tinha dois aliados na disputa de primeiro turno, Naumi Amorim (PSD) e Elmano Freitas (PT).

Com pouco mais de seis meses de gestão, o novo prefeito parece ter ganho um aliado, pelo menos, para o combate à violência: o governador Camilo Santana.

Valim esteve no Palácio Abolição na quarta (21) tratando do tema com o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, o secretário de Segurança Pública, Sandro Caron, e os comandantes das polícias Civil e Militar.

Nas redes sociais, comemorou a garantia de 190 novos homens das forças estaduais para atuação em Caucaia.

Na mesma postagem, Camilo comentou o seguinte:

Camilo Santana Governador do Estado "Prefeito Vitor Valim, pode contar com o total apoio do Governo do Estado no enfrentamento à criminalidade. Não mediremos esforços para garantir mais segurança para população de Caucaia".

A parceria foi, em seguida, elogiada pelo deputado do PDT, Salmito Filho, um parlamentar próximo de Valim.

A parceria administrativa é salutar entre as forças políticas independentemente de questões partidárias. Neste caso, entretanto, parece estar se aproximando de um algo a mais. As fontes desta coluna sinalizam que sim.