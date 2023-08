‘Tem todo o direito de colocar o nome, uma grande prefeita’, diz Elmano sobre anúncio de Luizianne

O governador Elmano de Freitas (PT) disse que a deputada federal Luizianne Lins (PT) "tem todo o direito de colocar o nome" para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza e elogiou a atuação dela quando foi prefeita da Capital cearense e também como militante do Partido dos Trabalhadores. Contudo, assim como fez em outras ocasiões, Elmano reforçou que a discussão deve ficar para 2024.

A declaração foi dada na noite desta sexta-feira (25), antes da solenidade de posse de Custódio Almeida como reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC). Ao lado de Elmano, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), preferiu não comentar sobre a pré-candidatura de Luizianne.

O anúncio foi feito pela ex-prefeita em entrevista, também nesta sexta, ao colunista Wagner Mendes. "Depois de algumas reflexões pessoais e muitos diálogos com parceiros e aliados da vida e da política, decidi colocar o meu nome como pré-candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024", disse.

Segundo a deputada, o lançamento da pré-candidatura ocorre nesse momento porque tem visto "os possíveis candidatos à Prefeitura já se colocando".

Indagado, Elmano de Freitas disse estar "satisfeito" de estar “contando com o nome dela" para a disputa eleitoral em Fortaleza e ressaltou que Luizianne "foi uma grande prefeita" e é uma "grande militante do Partido dos Trabalhadores". Na sequência, lembrou que ela não deve ser o único nome colocado, dentro do PT, para a eleição na capital.

Elmano de Freitas Governador do Ceará "Tem todo o direito de colocar o nome. Foi uma grande prefeita, grande militante do partido dos trabalhadores. O PT vai contar certamente com grandes nomes, vamos fazer o debate em 2024, mas satisfeito de contar com o nome dela".

Sobre uma conversa com a deputada, ele disse que deve ocorrer "em breve". Em entrevista, Luizianne havia dito que não teve ainda oportunidade de conversar com o governador.

"Sou pré-candidata, mas ainda vou conversar com Elmano, tendo em vista que conversaríamos na semana passada, mas não conseguimos devido a um problema de saúde do governador", disse.

'Partido privilegiado'

Questionado sobre o anúncio de pré-candidatura feito por Luizianne, o presidente do PT Fortaleza, Guilherme Sampaio (PT), evitou confirmar o nome da deputada federal. Ele, a deputada estadual Larissa Gaspar (PT) e assessor especial do Governo, Artur Bruno, também são ventilados para a disputa.

"Acho que o PT é um partido privilegiado por ter vários quadros públicos já com muita experiência, que conhecem muito bem Fortaleza, testados e prontos para serem lançados para vencer as eleições. (...) É um privilégio para o partido ter esses quadros e, obviamente, um quadro da dimensão da prefeita Luizianne só enriquece as nossas opções", declarou.

Além dos quatro petistas, correligionários têm ventilado a possibilidade do PT abrigar o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT), de olho na eleição do ano que vem.