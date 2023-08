Com mudança no comando do PSB, prefeito de Horizonte, Nezinho Farias, anuncia filiação ao partido

Prefeito de Horizonte, Nezinho Farias anunciou a filiação ao PSB. A chegada ao partido deve ocorrer neste sábado (26), na mesma solenidade em que o ex-deputado estadual Eudoro Santana, pai do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), assume a presidência do PSB no Ceará.

A mudança no comando da legenda no Ceará consolida a chegada da legenda a base do Governo Elmano de Freitas (PT), após o PSB apoiar a candidatura de Roberto Cláudio ao Palácio da Abolição em 2022.

A aproximação com a ala governista já vinha ocorrendo desde o início de 2023, inclusive a partir da influência da aliança entre PSB e PT a nível nacional.

Eleito em 2020 pelo PDT, Nezinho Farias foi um dos prefeitos que anunciou a desfiliação do partido em julho de 2022, após Roberto Cláudio vencer a disputa interna contra a então governadora Izolda Cela.

"Sigo para a campanha do amigo e ex-governador Camilo ao Senado, do deputado Elmano ao Governo do Estado e em respeito à governadora Izolda, reforço nossa união para que o Ceará continue avançando", disse na época, por meio das redes sociais.

Apesar de ter anunciado a desfiliação, ele participou, no final de junho, de reunião com aliados do senador Cid Gomes (PDT) na Executiva estadual do PDT. No período, o ex-governador travava uma queda de braço com o deputado federal André Figueiredo (PDT) pela presidência do PDT Ceará. No dia, ao Diário do Nordeste, Nezinho informou que, apesar de anunciada, a desfiliação dele ao PDT não chegou a ser concluída em 2022.

Agora, ele passa a integrar os quadros do PSB e deve concorre à reeleição, em 2024, pela sigla. "Venha fazer parte desse momento importante para mim e para a nossa cidade e vamos juntos construir um futuro ainda melhor para Horizonte", disse em convite para o evento de filiação, na redes sociais.