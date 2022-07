Prefeitos de PDT e PSD anunciam desfiliação para apoiar palanque do PT no Ceará

A poucos dias do início da campanha eleitoral, prefeitos cearenses anunciaram desfiliação do PDT e do PSD para apoiar a pré-candidatura de Elmano Freitas (PT) ao Governo do Estado. O movimento tem resultado em busca por declarações públicas de apoio de prefeitos às candidaturas.

Maior partido do Ceará, com 63 prefeitos filiados até o início deste mês de julho, o PDT tem perdido quadros às vésperas da convenção do PT, marcada para este sábado (30), em Fortaleza.

O desembarque tem ligação direta com articulações do ex-governador Camilo Santana (PT) que se aproximou de dezenas de prefeitos ao longos dos sete anos de mandato.

Do outro lado, gestores municipais do PT e do PL (que estará no palanque do pré-candidato Capitão Wagner, do União Brasil) - anunciaram apoio à candidatura de Roberto Cláudio (PDT). Contudo, sem anúncio de desfiliação.

Entre os que apoiam a candidatura petista, algumas manifestações de apoio têm sido acompanhada do anúncio de saída do PDT. Através das redes sociais, o prefeito de Moraújo, Carlos Áquila, declarou apoio à pré-candidatura de Elmano Freitas pela relação política que tem com o ex-governador.

"Tomei essa decisão como forma de apoio ao ex-governador Camilo Santana, a quem tenho muita gratidão por tudo que fez por Moraújo", escreveu.

Foto: Reprodução

O prefeito de Chorozinho, Dr. Junior, que preside a Associação dos Municípios do Ceará (Aprece), também adotou o mesmo discurso do gestor ao também deixar a legenda.

"Faço isso por dever de gratidão por tudo que o ex-governador Camilo fez pelo meu município Chorozinho", escreveu.

Foto: Reprodução

Nezinho Farias também anunciou nas redes sociais a desfiliação do PDT. O prefeito deixou claro que vai apoiar a candidatura petista ao Palácio da Abolição.

"Sigo para a campanha do amigo e ex-governador Camilo Santana ao Senado, do deputado Elmano Freitas ao Governo do Estado e em respeito à governadora Izolda Cela, reforço nossa união para que o Ceará continue avançando", disse.

Ele declarou também que não deve se filiar a outro partido político ainda neste ano.

Foto: Reprodução

Quem também desembarcou do PDT foi o prefeito de Jaguaribara, Dr. Juju. Pelas redes sociais, o gestor justificou a saída argumentando que a decisão é fruto de "gratidão" ao ex-governador.

"Faço isso com gratidão por tudo que o ex-governador Camilo Santana fez pelo meu município de Jaguaribara", escreveu.

Foto: Reprodução

O prefeito de Piquet Carneiro, Bismarck Bezerra também anunciou nesta sexta-feira (29) a saída da legenda para apoiar a chapa encabeçada por Elmano de Freitas. O gestor disse que a opção foi por "continuar seguindo nosso líder e ex-governador Camilo Santana". "Criamos essa parceria de trabalho que continua até os dias de hoje", ressalta.

O prefeito de Tarrafas, Taiano Martins, anunciou, nesta sexta-feira (29), desfiliação do PDT para apoiar a candidatura do PT ao Governo do Estado.

Segundo ele, a governadora Izolda Cela "tinha o direito de concorrer à reeleição". "Vamos de mãos dadas trabalhar para eleger Camilo Santana senador e Elmano Freitas para governador", disse.

Foto: Reprodução

Ainda filiados

O prefeito de São Benedito, Saul Maciel (PDT), não anunciou desfiliação, mas declarou apoio ao grupo liderado pelo ex-governador.

Aliado de Camilo, o prefeito Dr. Guilherme (PDT), de Barbalha, declarou apoio à candidatura do PT. Ele compartilhou publicação do ex-governador nas redes sociais quando anunciou o nome do deputado Elmano Freitas como pré-candidato ao Governo.

Dois prefeitos também anunciaram apoio a candidatura de Roberto Cláudio. Um deles, o prefeito de Quixelô, Adil Júnior é filiado ao PT, mas disse apoiar o ex-prefeito na disputa estadual.

"Tomei essa decisão de apoiar o ex-prefeito de Fortaleza, pois o considero o mais preparado e com experiência para fazer um Ceará cada vez melhor", disse.

Legenda: Prefeito de Quixêlo anunciou apoio a Roberto Cláudio Foto: Reprodução

Do PL, aliado de Capitão Wagner, o prefeito Alân Macedo, de Mihã, também disse que estará ao lado do candidato pedetista. "Não tenho dúvidas que o Ceará só tem a ganhar com Roberto governador", afirmou.

PSD

Partido liderado por Domingos Filho, candidato a vice-governador na chapa de Roberto Cláudio, o PSD reuniu nesta quinta-feira (28), os gestores da sigla para reforçar a aliança com o PDT no Ceará. Segundo a legenda, o evento, que contou com a participação do ex-prefeito de Fortaleza, reuniu todos os prefeitos do partido no estado.

Legenda: Prefeitos do PSD reforçam aliança com PDT Foto: Reprodução

O PSD é uma das maiores forças do Estado com 30 prefeituras. Apesar disso, o partido também teve uma baixa.

O prefeito Icapuí, Lacerda Filho, anunciou que a saída ocorria "como forma de gratidão e respeito ao ex-governador Camilo Santana e à nossa governadora Izolda Cela por tudo que ambos fizeram ao povo de Icapuí".

Legenda: Prefeito de Icapuí, Lacerda Filho anuncia saída do PSD Foto: Reprodução

Disputa

Com as as candidaturas ao Governo do Estado definidas, o foco dos partidos têm sido as disputas para conquistar prefeitos.

As bases eleitorais são determinantes não apenas para a eleição do Executivo, mas também para contemplar partidos com votos para reforçar as candidaturas à Câmara dos Deputados.

No início desta semana, o pré-candidato ao Governo do Estado, Capitão Wagner (União), afirmou à Verdinha que buscará prefeitos da oposição para turbinar a campanha pelo Interior.

Wagner citou como principal motor para isso os gestores de grandes cidades do Estado que já anunciaram apoio a candidatura dele, como o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (PL), e o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos). No total, a pré-candidatura da oposição une cinco prefeituras.

O deputado também tem viajado pelo Estado para dialogar com prefeitos "insatisfeitos" com o Palácio da Abolição.

Antigo aliado de Wagner e prefeito de Caucaia eleito pela oposição, Vitor Valim declarou apoio à candidatura de Elmano de Freitas, nesta sexta-feira (29) também pelas redes sociais. O gestor está sem partido.

"Peço a você e toda a minha equipe que possamos juntos nessa aliança e nessa união irmos Elmano de Freitas, o nosso governador. É bom para Caucaia, é lá que nós vamos estar", disse.

O Diário do Nordeste procurou a assessoria do presidente estadual do PDT, deputado federal André Figueiredo, para comentar o assunto e aguarda retorno.