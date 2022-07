Presidente da Aprece anuncia desfiliação do PDT para apoiar campanha de Camilo Santana

O presidente da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece) e prefeito de Chorozinho, Dr. Júnior, anunciou nesta quinta-feira (28) que vai se desfiliar do PDT para apoiar o palanque do PT no Estado.

"Tomo essa decisão com toda a consciência para me engajar na campanha de Camilo Santana para o Senado e Elmano de Freitas para o Governo do Estado", afirmou o gestor.

Dr. Júnior comanda a associação que reúne os 184 municípios do Estado. Na terça-feira (26), ele esteve em evento público ao lado da governadora Izolda Cela (sem partido) que, no mesmo dia, também anunciou a desfiliação.

Legenda: Prefeito de Chorozinho anunciou desfiliação nas redes sociais Foto: Reprodução

Em seu comunicado nas redes sociais, o prefeito também fez menção à governadora não ter sido escolhida pelo PDT para disputar a reeleição.

"Faço isso por dever de gratidão por tudo que o ex-governador Camilo fez pelo meu município Chorozinho e por todo o Ceará, e pelo respeito que tenho à governadora Izolda Cela, que tinha toda a legitimidade para ser a candidata do partido à reeleição", disse.