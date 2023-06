Cid Gomes e comissão de aliados têm nova reunião com Carlos Lupi, em Fortaleza, nesta segunda (26)

Após reunião com aliados no PDT em busca de organizar o apoio na investida pela presidência do PDT no Ceará, o senador Cid Gomes (PDT) teve novo encontro nesta segunda-feira (26) com o presidente nacional licenciado, Carlos Lupi. A nova etapa de articulações passou por uma reunião rápida com o atual presidente estadual e nacional da sigla, André Figueiredo, e por um momento de diálogo com comissão de cidistas, que acontece agora.

"Hoje mesmo a comissão que foi formada por representação de deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores e movimentos sociais irá conversar com o presidente Lupi. E eu mesmo vou sair daqui, agora, e vou ter um encontro com o André mediado pelo presidente Lupi em busca de um entendimento", afirmou Cid, logo após o primeiro encontro do dia, com aliados.

Segundo o senador, há uma intenção de convocar o diretório para deliberar sobre a sucessão. Carlos Lupi desembarcou nesta segunda, em Fortaleza, na intenção de "abrir um canal de entendimento".

Legenda: Carlos Lupi está reunido com pedetistas em hotel em Fortaleza Foto: Luana Barros

"Numa demonstração de que a gente sempre buscou a paz, sempre quis que o partido tivesse um caminho, uma orientação tranquila e segura pra dar segurança e tranquilidade aos nossos filiados, aos nossos deputados estaduais, aos nossos deputados federais, aos prefeitos, nós estamos obviamente abertos a conversar", completou.

A comissão reunida com Lupi é formada pelo vereador Julio Brizzi, os prefeitos Ednardo (Forquilha), Cirilo Pimenta (Quixeramobim), Maurício (Senador Pompeu) e pelos deputados Marcos Sobreira, Ana Paula e Eduardo Bismarck (licenciado).

Reunião com André Figueiredo

Logo após o encontro com apoiadores, Cid partiu para uma nova etapa de diálogo com Lupi e Figueiredo. A reunião, contudo, foi rápida. "A gente tenta ao máximo buscar pacificação. Foi só para bater um papo mesmo com eles. Vem uma comissão agora conversar com Lupi", informou o atual presidente estadual.

Figueiredo afirmou, também, que as tratativas devem seguir no sentido de garantir que o seu mandato vá até dezembro.

"A ideia é essa porque não existe um fato concreto que justifique a convocação do diretório para me destituir da presidência. Mas vamos dialogar, vamos conversar, estreitar caminhos, o governo (Elmano) quer apoio, nós queremos apoio para o prefeito Sarto também, temos que dialogar, queremos um caminho que, evidentemente, traga bons resultados para as duas partes", disse, ainda, após conversa com Lupi e Cid.

Segundo Cid, o encontro foi muito "cordial", mas sem encaminhamentos, o que só deve ocorrer após o diálogo com a comissão, nesta segunda-feira. Sobre novas reuniões com André ou algum consenso em relação à disputa, Cir disse estar "sempre às ordens".

Figueiredo indicou a realização de reuniões envolvendo outros partidos, o que vai depender do teor da conversa entre a comissão cidista e Lupi.

Crise no PDT

Em tensão desde as eleições do ano passado, o PDT cearense vive um novo drama: a divisão interna pela sucessão da presidência estadual. O mandato de André Figueiredo acaba no fim do ano, e uma parte – também mais ligada ao ex-ministro Ciro Gomes – defende a manutenção do seu posto. Contudo, outra fatia mais governista intercede por Cid.

A disputa reedita a dinâmica de 2022, quando as duas alas defenderam nomes distintos à eleição ao Palácio da Abolição, levando a um rompimento interno que tem se agravado em 2023.

O encontro regional do PDT, que ocorreu entre quinta (22) e sexta (23), e a reunião de mais cedo mostraram isso. O primeiro, sem a presença de figuras aliadas a Cid. O segundo, com ausência da ala de Figueiredo.

Participaram do diálogo com Cid nesta segunda-feira os deputados federais Idilvan Alencar, Leônidas Cristino e Enfermeira Ana Paula, além dos licenciados Robério Monteiro e Eduardo Bismarck. Dos estaduais, estiveram o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão; a irmã de Cid, Lia Gomes, o líder do Governo, Romeu Aldigueri, Guilherme Landim, Sergio Aguiar, Osmar Baquit, Guilherme Bismarck, Jeová Mota e Antônio Granja, além dos licenciados Salmito Filho e Oriel Nunes. O prefeito de Sobral e irmão de Cid, Ivo Gomes, também esteve presente, além de outros cerca de 50 prefeitos, segundo o senador. De Fortaleza, esteve o vereador Julio Brizzi.