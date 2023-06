Crise no PDT: "Estava com esperança, mas última semana mostrou aprofundamento", diz Lia Gomes

A deputada estadual Lia Gomes (PDT) disse achar difícil uma reaproximação das alas do PDT que têm disputado a hegemonia da orientação partidária no Ceará nas últimas semanas. A declaração foi dada nesta segunda-feira (26), durante evento para debater Hidrogênio Verde, no Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante.

Lia é irmã do senador Cid Gomes e do ex-ministro Ciro Gomes, líderes do grupo político que estão em lados opostos desde o processo eleitoral de 2022. Na última semana, entrevista de Ciro Gomes ao PontoPoder mostrou que a crise entre os irmãos segue vigente.

Cid tem tentado assumir a presidência estadual do PDT, atualmente sob comando do deputado federal André Figueiredo, apoiado por Ciro. Um encontro regional realizado pelo partido em Fortaleza na quinta-feira (22) não contou com a presença da ala cidista e transformou-se em evento de apoio a Figueiredo, com declarações de Ciro, do prefeito José Sarto e do ex-prefeito Roberto Cláudio, presidente do PDT Fortaleza.

Lia foi uma das lideranças do PDT que não esteve no evento, segundo ela por decisão pessoal. Antes, segundo a deputada, esteve com ambos os irmãos, em momentos diferentes. A ausência teria sido uma decisão pessoal.

Para Lia, a reaproximação está "cada vez mais difícil".

"Estava com esperança, mas aí a última semana mostrou que houve um aprofundamento, um acirramento dessas diferenças. Acho difícil", disse Lia.