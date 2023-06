Cid Gomes evita comentar sobre crise com Ciro e o PDT: 'tem hora e lugar pra tudo'

Em evento para debater Hidrogênio Verde, no Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, o senador Cid Gomes (PDT) evitou comentar sobre a crise com seu irmão Ciro Gomes (PDT) e com seu partido. Segundo ele, assuntos partidários serão tratados "mais tarde".

"Tem hora e lugar para tudo. A hora e o lugar aqui é para tratar de hidrogênio verde. Mais tarde, a gente conversa. Depois daqui, a gente conversa", ressaltou.

Nesta segunda-feira (26), às 16h, Cid tem uma reunião com correligionários aliados em Fortaleza. O encontro ocorre dias após a crise interna no PDT se intensificar, principalmente após entrevista do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) ao PontoPoder. Na ocasião, Ciro ressaltou que a relação com o irmão continua estremecida desde as eleições de 2022. Os dois estão em lados opostos desde então.

Ainda na semana passada, o presidente do PDT Ceará, deputado federal André Figueiredo (PDT), disse que não tem pretensão de deixar o comando do partido. A fala ocorreu em meio a uma disputa interna com Cid pelo comando da legenda. O senador já demonstrou interesse em assumir o comando da agremiação.

O nome de Cid é defendido por deputados estaduais e federais pedetistas que integram a base do governador Elmano de Freitas (PT). Em paralelo, outras lideranças da legenda, como Ciro e o ex-prefeito Roberto Cláudio, formam a ala pedetista que se posiciona pela oposição ao Governo Estadual.