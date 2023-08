Ex-opositores, Elmano comemora apoio de PSB e PSD ao PT no Ceará: 'Temos que ter essa amplitude'

O governador Elmano de Freitas (PT) repercutiu, nesta terça-feira (22), o apoio do PSB e do PSD ao Partido dos Trabalhadores no Ceará. As duas legendas se aproximaram da base do mandatário recentemente, após se afastarem da gestão da Prefeitura de Fortaleza.

Apesar de os partidos integrarem a base do presidente Lula (PT) a nível nacional, ambas não apoiaram a candidatura de Elmano ao Executivo estadual no ano passado. Neste ano, após articulações com lideranças políticas, as duas legendas deixaram a base do prefeito José Sarto (PDT) para integrar o arco de alianças do Governo petista.

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará "Nós temos que ter essa amplitude (no arco de alianças), e a ida do Eudoro (Santana) para o PSB fortalece muito a nossa capacidade de renovar, de ter propostas novas para o povo do Ceará, para os municípios. A gente só tem a ganhar com esse posicionamento. Da mesma maneira, fizemos diálogo com o PSD para integrar a base do nosso Governo"

A declaração foi dada durante o evento de retomada do "Pacto pelo Pecém", no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).

Última legenda a desembarcar da gestão de Sarto para integrar a base de Elmano, o PSD entregou cargos na gestão municipal no último sábado (19). O anúncio foi feito pelo próprio presidente da agremiação no Ceará, ex-vice-governador Domingos Filho, que negou apoio à reeleição do prefeito. Dois dias depois, nessa segunda-feira (21), o deputado federal Célio Studart (PSD) foi nomeado para assumir a Secretaria de Proteção Animal do Governo Estadual.

Nesta terça, Elmano comentou o convite feito a Célio e disse que medidas práticas para fortalecer a proteção animal no Ceará serão anunciadas durante a cerimônia de posse.

"Os deputados estaduais do PSD já estavam apoiando o nosso Governo e tivemos a felicidade de fazer o convite ao Célio Studart para poder assumir a Secretaria de Proteção Animal, porque não tenho nenhuma dúvida de que é uma figura pública de maior comprometimento na sua trajetória política na defesa dessa causa", frisou.

PSB

No caso do PSB, desde a eleição do ano passado, correligionários da agremiação romperam com o PDT de Fortaleza e deixaram a base do prefeito José Sarto para apoiar a candidatura de Elmano. Foi o caso do vereador Léo Couto (PSB), que era vice-líder do gestor, mas deixou oficialmente o cargo em dezembro, após desentendimentos com o prefeito ficarem explícitos.

Legenda: O ex-deputado Eudoro Santana esteve acompanhando o governador no evento desta terça Foto: Kid Júnior

A medida para sigla fincar os dois pés no arco de alianças de Elmano ocorreu no fim de julho, com a oficialização do nome do ex-deputado Eudoro Santana (PSB) para o comando da legenda no Estado. Pai do ministro Camilo Santana (PT), Eudoro deve assumir a presidência do PSB no Ceará nos próximos dias.

Ex-presidente da legenda no Estado, Denis Bezerra alegou abertamente que a "passada de bastão" já estava sendo negociada há meses para o crescimento do PSB no Ceará. Ele, inclusive, deixou o comando da agremiação em março para poder assumir cargo público. Atualmente, está como diretor-presidente da Companhia Docas do Ceará.

"Esse elo que se forma entre o partido e o Governo do Estado vem para fortalecer esses vínculos do PSB com o PT, a nível federal e aqui no Estado do Ceará", ressaltou Denis Bezerra em julho.