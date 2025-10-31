Mais recente rompimento aconteceu entre o senador Cid Gomes e o governador Elmano de Freitas
Em busca de tempo de TV e de formação de uma base de sustentação no Legislativo, partidos com pré-candidaturas lançadas intensificam apoios
Ex-vice-governador do Ceará e presidente do PSD no estado, ele apontou ainda os caminhos do partido para 2024
Entrevistado da live do PontoPoder desta quinta-feira (26) revelou que decisão sobre apoio à Prefeitura de Fortaleza seguirá compromisso firmado com governistas
O presidente do PSD hoje é rompido com José Sarto, aliado de Roberto Cláudio na Capital
O presidente da sigla, Domingos Filho, é o entrevistado da Live PontoPoder desta quinta-feira (26)
As duas legendas deixaram oficialmente a base do prefeito José Sarto (PDT) para integrar o arco de alianças do Governo petista
Na visão do líder governista na Câmara Municipal de Fortaleza, prefeito deve herdar nomes do partido após o anúncio de desligamento
Presidente estadual, Domingos Filho se mostrou insatisfeito com o que definiu como pouco espaço na gestão
Uma ação na Justiça questionava a candidatura de Domingos por conta do seu vínculo com o TCE