PontoPoder Cafezinho: Domingos Filho fala sobre rompimento com Sarto e aliança com Camilo e Elmano

No episódio #109, deste sábado (28), o PontoPoder Cafezinho traz a repercussão da entrevista com o ex-vice-governador do Ceará, Domingos Filho (PSD). Presidente do PSD no Estado, ele falou sobre o recente desembarque da sigla da gestão José Sarto (PDT) e a entrada no Governo Elmano de Freitas (PT).

As mudanças, explicou, devem ter impacto direto sobre o posicionamento do partido na disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2024. Domingos Filho também detalhou as estratégias do PSD para a disputa por prefeituras nos demais municípios cearenses.

Durante a entrevista, ele também avaliou a posição do partido que preside durante a eleição de 2022. Em meio ao rompimento entre PT e PDT, o PSD formou chapa com o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) para a disputa pelo Palácio da Abolição, com o próprio Domingos Filho como candidato a vice. "Eu digo que tomaria a mesma posição, embora (já) sabia que quem ia ganhar era o Elmano", ressalta.

Domingos Filho foi entrevistado pelo editor e colunista de Política, Wagner Mendes, e pela repórter Luana Barros. A apresentação e edição do PontoPoder Cafezinho também é de Wagner Mendes.

