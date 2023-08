Nomeação de Célio Studart para Governo Elmano abre vaga para suplente Eliane Braz na Câmara Federal

A bancada cearense na Câmara dos Deputados vai ganhar uma nova integrante com o afastamento de Célio Studart (PSD) para chefiar a Secretaria da Proteção Animal do Ceará. Trata-se de Eliane Braz, atualmente vereadora de Iguatu e primeira suplente do partido no Parlamento Federal.

A troca será formalizada nessa terça-feira (22), com a posse dos dois em seus respectivos novos cargos.

Eliane, neste mesmo mandato, já foi presidente da Câmara Municipal e prefeita interina, com o afastamento de Ednaldo Lavor (PSD) – seu esposo – do comando do Executivo de Iguatu.

O movimento deve iniciar um rodízio de nomes do PSD na bancada cearense já pensando em 2024. O segundo suplente, Naumi Amorim (PSD), também deve ter espaço na Câmara dos Deputados, como relatou o presidente estadual do partido, Domingos Filho, no início do ano.