Deputado federal Célio Studart é nomeado como secretário da Proteção Animal do Estado no CE

O deputado federal Célio Studart foi anunciado pelo governador do Ceará, Elmano Freitas, como o secretário da Proteção Animal do Estado. A posse no cargo já está marcada para esta terça-feira (22), a partir das 15h.

"Informo aos cearenses que o deputado federal Célio Studart será o secretário da Proteção Animal do Estado. A posse será realizada nesta terça-feira. Desejo boa sorte e ótimo trabalho ao Célio Studart nesta tão importante função", escreveu Elmano em uma publicação nas redes sociais.

A proposta de criação da pasta foi acatada em julho deste ano, após frequentes reivindicações das entidades que atuam na defesa dos animais em solo cearense. Caberá à secretaria executar políticas públicas relacionadas ao tema, conforme as condições do Governo do Estado.

Na época, o governador Elmano de Freitas citou a sensibilidade relacionada à causa animal e a importância do ponto de vista de saúde pública e meio ambiente.

"Estamos promovendo um importante avanço na institucionalidade", citou Elmano também lembrando do esforço de responsáveis por abrigos, ressaltando a necessidade de parceria entre Estado, sociedade civil, abrigos e municípios.

Ainda conforme o governo do Estado, as atribuições serão promoção e fortalecimento da assistência médica veterinária em Fortaleza e no Interior do Estado; operação e gestão de estruturas, equipamentos e pessoal capacitados; execução de políticas de controle populacional de animais na Capital e Interior.