Prefeitos do Ceará mobilizam paralisação em 30 de agosto por mais recursos para os municípios

Prefeitos cearenses planejam aderir a uma paralisação nacional no próximo dia 30 de agosto. A manifestação, que conta com apoio dos mandatários cearenses por meio da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece), reivindica aumento nos repasses de recursos para os municípios.

Pelos menos 48 mandatários cearenses já manifestaram apoio à paralisação nas redes sociais. A expectativa da Aprece, que representa os municípios do Ceará, é de que todas as 184 prefeituras suspendam parte de suas atividades no dia 30.

“A iniciativa conta com o apoio da Aprece e de outras entidades municipalistas do Nordeste. A paralisação, que não incluirá os serviços essenciais prestados pelas prefeituras, pretende chamar a atenção do Governo Federal e do Congresso para a situação dos municípios, que já se encontra insustentável, beirando um colapso”, informou a entidade em nota pública.

“O primeiro decêndio do mês de agosto foi 20,32% menor que os R$ 8,8 bilhões repassados no mesmo período de 2022”, acrescenta a Aprece.

Queda nos repasses

Ainda de acordo com a entidade, dois fatores foram cruciais para a queda: a menor arrecadação do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e o aumento das restituições do Imposto de Renda.

Aprece “No mês de julho, a queda no FPM chegou a 34% em relação ao mesmo período do ano anterior. Dados da CNM apontam que 51% dos municípios enfrentam dificuldades financeiras, especialmente pela queda de 23,54% no FPM em agosto e atrasos em outros repasses, como os royalties de minerais e petróleo”

A categoria pede para que seja aprovada a PEC 25/2022 no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula (PT). A matéria propõe um aumento de 1,5% no FPM.

Os prefeitos pedem ainda a aprovação do PLP 94/2023, visando à recomposição de perdas do ICMS com um potencial benefício de R$ 6,8 bilhões para os 5.570 municípios brasileiros em três anos, além do projeto de Lei 334/2023, que propõe reduzir a alíquota do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para 8%.

Mobilização

Na última terça-feira (15), prefeitos cearenses foram até Brasília pressionar os deputados e senadores pelo aumento de repasses para os municípios.

O encontro aconteceu em um dos Plenários da Câmara dos Deputados e contou com a participação de 14 parlamentares. Durante o encontro, foram discutidos, ainda, os prejuízos que as cidades cearenses enfrentam com uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu a lei dos royalties de petróleo.

Com essa decisão, as 184 prefeituras cearenses, de acordo um estudo da Confederação Nacional de Município (CNM), deixaram de receber R$ 3,8 bilhões.

Veja alguns prefeitos que vão aderir à paralisação:

Marcelo Mota - Tamboril

Bismarck Barros Bezerra - Piquet Carneiro

Amaro Pereira - Ipaporanga

Tertuliano Martins - Tarrafas

Ravenna Fernandes Lima - Catunda

Jr Castro - Chorozinho

Patrícia Aguiar - Tauá

Auxiliadora Fechine - Barreira

Branco do Angelim - Uruburetama

Elmo Monte - Varjota

Thiago Campelo - Aracoiaba

Herbelh Mota - Baturité

Kennedy Aquino - Uruoca

Alan Macêdo - Milhã

Ednardo Braga - Miraíma

Edson Veriato - Potengi

Carlos Áquila - Moraújo

Alexandre Diógenes - Jaguaribe

Matheus Gois - Pedra Branca

Regis Carneiro - Boa Viagem

Ramilson Moraes - Aiuaba

Gorete Caetano - Itapajé

Netim Morais - Bela Cruz

Nilson Lima - Itaiçaba

Edézio Souza - Coreaú

Ricardo Silveira - Quixadá

Rildson Vasconcelos - Tabuleiro do Norte

Bruno Gonçalves - Aquiraz

Felipe Uchoa - Umirim

Roberlandia Ferreira - Guaramiranga

Adil Júnior - Quixêlo

Cícero de Deus - Araripe

Flavio Filho - Amontada

Ana Vladia - Solonópole

Elizeu Monteiro - Itarema

Edinardo Filho - Forquilha

Jose Luciano - Palhano

Aline Albuquerque - Massapê

Raimundo Cesar - São João do Jaguaribe

Antônio Alves de Brito - Pacujá

Priscilla Figueiredo Barreto - Quiterianópolis

Junior Saraiva - Capistrano

Sonia Costa - Madalena

George Feitosa - Barro

Bel Júnior - Senador Sá

David Campos - Palmácia

