Justiça suspende decisão que faria municípios do Ceará perderem R$ 153,6 milhões de FPM

O juiz federal Frederico Botelho de Barros Viana decidiu suspender nesta sexta-feira (6) a decisão normativa do Tribunal de Contas da União (TCU) que resultaria na perda de milhões de reais em recursos por 32 municípios do Ceará.

Segundo cálculos do TCE, 36 cidades do Ceará que perderam habitantes segundos dados prévios do Censo 2022 teriam redução de R$ 153,6 milhões do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Diante da situação, a Associação dos Municípios do Estado do Ceará, a Aprece, acionou a Justiça em nome de 32 municípios, pedindo que a prévia do Censo 2022 não seja considerada para a base do cálculo do FPM até que o levantamento esteja concluído.

O pedido foi acatado pelo juiz, que determinou "a suspensão dos efeitos da Decisão Normativa/TCU n.º 201/2022 em relação aos Municípios apontados pela associação autora, que sofreram perda no coeficiente populacional quando da divulgação da prévia do IBGE do Censo 2022, devendo ser utilizado como parâmetro para o cálculo da quota do FPM o mesmo coeficiente utilizado no ano de 2022, até que seja devidamente concluída a análise dos dados para o exercício de 2023".

Veja as cidades:

Acarape Abaiara Acopiara Aiuaba Apuiarés Aurora Banabuiú Bela Cruz Boa Viagem Capistrano Caridade Cariús Cascavel Catarina Cedro Choró Forquilha Iguatu Ipueiras Itapajé Jaguaruana Jucás Madalena Maranguape Morada Nova Mulungu Nova Russas Pacajus Piquet Carneiro Potengi Santana do Acaraú Viçosa do Ceará