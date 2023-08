Camilo diz que o nome para 2024 em Fortaleza será o que 'agrega melhor' os partidos aliados

O ministro Camilo Santana (PT) defendeu que o nome escolhido para disputar a Prefeitura de Fortaleza em 2024 seja o que melhor "agregar" entre os partidos aliados – o que não garante que a candidatura seja do próprio partido.

A expectativa é que PT, PSB, MDB, PP, PSD e Republicanos marchem juntos na maior parte dos municípios cearenses no próximo pleito. Pelo menos é o que defendem os dirigentes.

"Vamos colocar nomes e discutir qual o nome que agrega melhor, qual o nome que representa nesse momento o projeto", disse o ministro em entrevista exclusiva ao PontoPoder, nesta segunda-feira (28).

Apesar de nomes petistas serem mencionados pelo governador Elmano de Freitas (PT) como possibilidades para a sucessão na Capital, Camilo afirmou que a discussão será ampla, com partidos aliados.

"Todo partido tem a vontade e o direito de colocar nomes, se o MDB tiver interesse em colocar nomes, se o PSB tiver interesse, o PP, o PSD, Republicanos...", declarou.

Camilo citou o exemplo da definição de Elmano como candidato ao Palácio do Abolição no ápice do rompimento com o PDT no ano passado.

Camilo Santana (PT) Ministro da Educação Elmano foi escolhido dentro de uma divisão que não queríamos, mas ele representava (o grupo) pela sua experiência, pelo seu papel como parlamentar na Assembleia Legislativa, pela relação que tinha com o governo, ele foi levado para representar o projeto e o povo cearense acreditou e tornou vitorioso esse projeto nas últimas eleições de 2022

Confira a entrevista completa com Camilo Santana:

