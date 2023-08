Camilo Santana quer Evandro Leitão no PT: 'Claro que vou defender que ele vá para o meu partido'

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), se somou ao grupo político que defende, publicamente, a filiação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), ao PT no Estado. "Claro que vou defender que ele vá para o meu partido, para o PT", disse o ex-governador, em entrevista exclusiva ao PontoPoder na manhã desta segunda-feira (28).

Camilo cumpre agenda no Ceará hoje, ao lado do governador Elmano de Freitas (PT), para firmar a adesão de todos os municípios cearenses ao Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e ao Programa Escola em Tempo Integral.

Antes de participar do evento, o ministro falou sobre o cenário político no Estado, apesar da cautela em tratar do tema a meses das definições oficiais das eleições de 2024. Nos últimos dias, um dos movimentos simbólicos na base governista foi a carta de anuência, aprovada pela cúpula do PDT no Estado, sob comando temporário do senador Cid Gomes, para que Evandro Leitão se desfilie do PDT sem perder o mandato de deputado estadual.

A decisão do partido - que deve ainda ser questionada pela cúpula nacional - abre caminho para que Evandro se filie a outro partido para disputar a Prefeitura de Fortaleza no ano que vem. Há meses ele tem sido cotado para se filiar ao PT, mas já manifestou interesse também em integrar os quadros do PSB. No último sábado (26), o pai de Camilo, o ex-deputado Eudoro Santana, assumiu, inclusive, a presidência do PSB Ceará.

Legenda: Evandro Leitão também participou do evento do PSB, no sábado (26) Foto: Ismael Soares

Ainda assim, Camilo se une ao grupo que tem apoiado publicamente a ida de Evandro para o PT, de olho na disputa pela Prefeitura de Fortaleza.

Camilo Santana Ministro da Educação "Claro que vou defender que ele vá para o meu partido, para o PT, mas a decisão caberá ao deputado Evandro avaliar, mas eu, claro, que vou defender que ele vá fortalecer os quadros políticos do meu partido, pela relação história que ele tem, por essa visão de mundo que nós temos aqui no Ceará e no Brasil"

O ex-governador também fez elogios à trajetória de Evandro e à relação que ele construiu com os partidos.

"O Evandro é um que tem colocado seu nome à disposição desse projeto, é cumprir missão. Claro, repito, ninguém é candidato por si só, faz parte de uma discussão. (...) Foi dialogado com o próprio senador Cid, presidente do PDT, da dificuldade que ele teria, caso fosse um nome colocado, de ser candidato pelo PDT, por isso a decisão dele de ter solicitado essa anuência. Foi, repito, aprovado no Diretório Estadual, não teve nenhum voto contra, teve algumas abstenções, mas a grande maioria votou a favor, porque reconhece no Evandro uma pessoa que fez história no PDT, história de luta, de apoio, inclusive de relação com os partidos. A própria relação com PT, com PSB", disse o líder político.

Evandro Leitão, antes de ser presidente da Assembleia, foi líder do Governo Camilo, já no primeiro mandato.