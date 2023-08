Luizianne Lins defende que não haja prévias para definir candidatura do PT em Fortaleza

A deputada federal Luizianne Lins, que anunciou o nome como pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, defende que o partido não realize prévias para definir a candidatura no ano que vem. O governador Elmano de Freitas (PT) havia indicado, ao todo, quatro nomes do partido como apostas para 2024.

A ex-prefeita acredita na possibilidade de unidade da legenda pensando na disputa eleitoral que se aproxima. "O ideal é que a gente saia com unidade para ser mais forte ainda", disse, defendendo a força da base para a definição de quem irá representar o PT na corrida eleitoral pela gestão municipal.

A declaração ocorreu na tarde deste sábado (26) momentos antes de iniciar uma roda de conversa em uma escola particular do bairro do Jangurussu, na Capital. O evento reuniu entre lideranças, eleitores e correligionários.

A deputada federal disse que o mecanismo das prévias, caso seja necessário, "nunca foi um processo enfraquecedor do partido".

Além do nome dela dentro do Partido dos Trabalhadores, estão colocados o da deputada estadual Larissa Gaspar, do deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio e do ex-deputado federal Artur Bruno.

A última vez que o partido definiu a candidatura nas prévias foi em 2004, quando a então deputada estadual Luizianne Lins venceu a disputa interna em uma margem apertada de votos.

Ao defender a viabilidade do seu nome, a parlamentar lembrou seu legado à frente do Executivo municipal, apontou que tem liderado pesquisas de intenção de voto realizadas internamente pelo PT entre as capitais e citou as consultas que têm feito junto aos apoiadores.

Ela acrescentou que as eleições municipais são cruciais para a agremiação após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que o discurso em torno de novos projetos políticos não deve vigorar no próximo pleito. "A política não é um desfile de novidades, é uma coisa séria, concreta e move a vida das pessoas", afirmou.

Evandro no PT?

Luizianne preferiu não comentar sobre o futuro partidário do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT).

Se referindo a ele como "um querido", a parlamentar disse que não iria ficar especulando a possibilidade "sem informações concretas" da vida partidária do deputado.

Depois de receber a carta de anuência do PDT, Evandro é ventilado no PT e no PSB. Neste sábado (26), durante posse na presidência do PSB Ceará, Eudoro Santana disse que iria trabalhar com empenho para filiar o presidente do Poder Legislativo.