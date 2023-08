'Luizianne tem todo o direito de se colocar como pretensa candidata', diz Camilo Santana sobre 2024

O ministro da Educação Camilo Santana (PT) afirmou que a deputada federal Luizianne Lins (PT) "tem todo o direito de se colocar como pretensa candidata novamente à Prefeitura de Fortaleza" porque "é uma grande parlamentar" e já "foi prefeita da Capital cearense".

A declaração ocorreu nesta segunda-feira (28) em entrevista ao PontoPoder. O ex-governador, no entanto, defendeu o direito de outras lideranças do grupo político anunciarem os seus nomes. "Todos têm o direito", reforçou.

"É claro que nós temos também (pré)candidatos de outros partidos. Sempre digo que o projeto não é de um partido só, é de um conjunto de partidos", disse o petista.

A ex-prefeita anunciou, na última sexta-feira (25), a decisão de colocar o nome para ser avaliado pelo PT com a possibilidade de ser candidata à Prefeitura de Fortaleza em 2024. A petista, que aguarda uma conversa com o governador Elmano de Freitas (PT), comentou sobre a relação longa que tem com o chefe do Executivo.

"Ele tem colocado publicamente alguns possíveis nomes, inclusive o meu. Portanto, vamos conversar no tempo certo. Eu e Elmano temos uma longa relação na política. Desde a juventude. E permanecemos no mesmo campo político todos estes anos. Não precisa ninguém me dizer quem é o Elmano e nem tentar inventar pra ele quem eu sou. Nos conhecemos o suficiente pra saber um do outro. Não adianta tentarem fazer nenhuma espécie de 'alienação parental'. Não vai colar", disse à coluna.

Discussão no PT

A declaração de Camilo seguiu a mesma linha do que disse o governador Elmano, durante ato de posse do reitor Custódio Almeida, na última sexta (25), na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Questionado pela imprensa, Elmano disse que a ex-prefeita "tem todo o direito de colocar o nome. Foi uma grande prefeita, grande militante do partido dos trabalhadores. O PT vai contar certamente com grandes nomes, vamos fazer o debate em 2024, mas satisfeito de contar com o nome dela".

Ainda na sexta, o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) declarou, abraçado a Evandro Leitão (PDT) e Luizianne Lins (PT), que o "time Lula, o time Camilo, o time Elmano, o time que vai ganhar a eleição de Fortaleza".

O parlamentar disse ainda que "não tem pressa" para a definição eleitoral, e que a discussão será feita "na hora certa". "Vamos juntar todos no palanque, em uma construção coletiva que ainda vamos fazer", disse.

