Eunício sobre candidatura de Ciro: 'Vai amargar mais uma das derrotas que tanto teve na vida'

Rivais de longa data, o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) se movimentam para capitanear chapas majoritárias nas eleições de 2026 – o emedebista pelo Senado e o pedetista pelo Governo do Estado. Com o embarque de Ciro na oposição, o dirigente do MDB acredita que o adversário vai ser vencido nas urnas pelo grupo representado por Elmano de Freitas (PT), que contará com seu apoio.

A declaração foi dada nessa quinta-feira (4), em entrevista à Live PontoPoder, ao comentar os processos judiciais movidos contra o pedetista por danos morais. "Eu quero é reparação moral, que tá sendo feita pela Justiça nas ações que eu estou ganhando. Então eu não tenho nenhuma preocupação como ‘Ah, o fulano de tal, esse cidadão, vai ser candidato ao Governo do Estado’. Que seja! É bom porque ele vai amargar, conosco do lado de cá, mais uma das derrotas que ele teve tanto na vida", disse.

Veja também PontoPoder Entrega de cargos no Ceará será discutida após formalização da federação, diz Capitão Wagner PontoPoder Julgamento de Bolsonaro vira disputa PL x PT nas redes sociais de parlamentares do Ceará

Ainda sobre a aposta em Ciro pela oposição, o deputado avaliou que será difícil um consenso de ideias no bloco adversário, já que, atualmente, comporta figuras com divergências nítidas e antigas.

"Quando as posições são, durante muito tempo, antagônicas, quando você não pensa parecido, é muito difícil sentar numa mesa e dar continuidade a uma determinada aliança. A aliança tá muito heterogênea lá, mas não me cabe aqui. Eu tenho muito respeito pelos outros partidos e a responsabilidade de um partido político nas minhas mãos há bastante tempo no Ceará", mencionou, ainda.

A intriga entre ambos dura mais de dez anos e já rendeu mais de 40 processos na Justiça – com derrotas para os dois lados – e indenizações abundantes. A animosidade se manifesta até em processos terceiros, como o arremate do apartamento de Ciro Gomes na Praia de Iracema, em Fortaleza, por Eunício. O imóvel havia sido leiloado em processo por dano moral movido pelo ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello.