Eunício sobre candidatura de Ciro: 'Vai amargar mais uma das derrotas que tanto teve na vida'
A declaração foi dada nessa quinta-feira (4), em entrevista à Live PontoPoder
Rivais de longa data, o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) se movimentam para capitanear chapas majoritárias nas eleições de 2026 – o emedebista pelo Senado e o pedetista pelo Governo do Estado. Com o embarque de Ciro na oposição, o dirigente do MDB acredita que o adversário vai ser vencido nas urnas pelo grupo representado por Elmano de Freitas (PT), que contará com seu apoio.
A declaração foi dada nessa quinta-feira (4), em entrevista à Live PontoPoder, ao comentar os processos judiciais movidos contra o pedetista por danos morais. "Eu quero é reparação moral, que tá sendo feita pela Justiça nas ações que eu estou ganhando. Então eu não tenho nenhuma preocupação como ‘Ah, o fulano de tal, esse cidadão, vai ser candidato ao Governo do Estado’. Que seja! É bom porque ele vai amargar, conosco do lado de cá, mais uma das derrotas que ele teve tanto na vida", disse.
Ainda sobre a aposta em Ciro pela oposição, o deputado avaliou que será difícil um consenso de ideias no bloco adversário, já que, atualmente, comporta figuras com divergências nítidas e antigas.
"Quando as posições são, durante muito tempo, antagônicas, quando você não pensa parecido, é muito difícil sentar numa mesa e dar continuidade a uma determinada aliança. A aliança tá muito heterogênea lá, mas não me cabe aqui. Eu tenho muito respeito pelos outros partidos e a responsabilidade de um partido político nas minhas mãos há bastante tempo no Ceará", mencionou, ainda.
A intriga entre ambos dura mais de dez anos e já rendeu mais de 40 processos na Justiça – com derrotas para os dois lados – e indenizações abundantes. A animosidade se manifesta até em processos terceiros, como o arremate do apartamento de Ciro Gomes na Praia de Iracema, em Fortaleza, por Eunício. O imóvel havia sido leiloado em processo por dano moral movido pelo ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello.