Ciro Gomes será candidato ao Governo ou está blefando?

Depois da quarta derrota eleitoral para a presidência da República, em 2022, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) passou a declarar que não seria mais candidato a nada, a nenhum cargo – muito embora tentasse manter a influência nacional através de uma newsletter, palestras e entrevistas a jornais.

Nos últimos meses, porém, conversas de bastidores revelam um movimento de Ciro para a disputa estadual. Ele, no entanto, seguia publicamente defendendo o nome do ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido) para a empreitada de 2026. O cenário, contudo, foi mudando.

No aniversário de Roberto Cláudio, em Capistrano, Ciro, pela primeira vez, falou à imprensa sobre a possibilidade de se candidatar, e aos aliados passou mensagem, em discurso, de que iria "encarar" o desafio, qualquer que fosse. No mesmo evento, porém, disse que os partidos tinham outros nomes com mais energia e que ele poderia ajudar de outra forma.

Quem conversa com aliados do ex-governador ouve de quase todos eles o desejo de que Ciro seja o candidato do grupo. É uma questão pacificada e que agora dependeria de um movimento concreto dele.

Enquanto isso, o ex-ministro sequer decidiu o rumo partidário. Ainda filiado ao PDT, não há definições se irá para o PSDB ou União Brasil.

Ciro Gomes, inclusive, esteve, ainda neste mês de agosto, em evento da consolidação da federação União-PP. Discursou e foi elogiado por políticos do sudeste, tendo o nome ventilado para uma possível composição partidária em uma disputa presidencial.

É difícil acreditar que o ex-ministro aceitaria ser vice em uma candidatura presidencial. Mas se manter em "alta" com nomes do sudeste pode render algum trocado, em caso de recuo de Tarcísio de Freitas para disputa com Lula e das pesquisas darem força ao nome do cearense na poderosa federação União-PP.

Ciro chegou lembrar da derrota em Sobral, em 2022, ficando em terceiro lugar. "Maior de todas as humilhações que já passei na minha vida", disse. O fato o levaria a pensar duas vezes antes de se arriscar nas urnas novamente. É um receio legítimo.

O fato é que, enquanto Ciro não bate o martelo sobre 2026, a oposição seguirá de especulações na procura de um nome que enfrente a poderosa aliança costurada pelo PT com as prefeituras e a força da chapa presidencial com Lula no Ceará.