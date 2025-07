Presidente nacional do União Brasil tenta atrair Ciro Gomes para o partido

O ex-ministro Ciro Gomes, atualmente filiado ao PDT, segue estudando um novo rumo partidário, e pode desembarcar no União Brasil. As tratativas começaram recentemente e acontecem diretamente com o presidente nacional da legenda, Antônio de Rueda. A informação foi confirmada pelo dirigente estadual, o ex-deputado Capitão Wagner, ao PontoPoder nesta terça-feira (15).

"Rueda está conversando com ele. Começou ontem a conversa, ainda muito novo", afirmou, respondendo, ainda, que o pedetista teria espaço para concorrer a cargo eletivo pelo União em 2026.

O PontoPoder também procurou Ciro para comentar o assunto, mas não houve resposta. Ele teria recebido do ex-senador Tasso Jereissati, ainda, convite para o PSDB, com quem conversa há mais tempo. O ex-governador foi filiado ao partido no começo da sua carreira política, mas se desfiliou em 1997. Hoje, no PDT, o ex-ministro encontra um ambiente desfavorável aos seus planos na política.

Considerando essa oferta e o que ouviu da conversa com Rueda, Capitão Wagner foi questionado sobre o que pesaria na decisão de Ciro de entrar ou não no União Brasil, mas foi sucinto: "Nāo quero antecipar. Ainda muito cedo".

Ambas as legendas vivem momentos bastante complexos na sua estratégia para 2026. O União Brasil decidiu se federar ao PP em maio, formando o maior bloco partidário do Brasil e incorporando desafios igualmente notáveis, inclusive no Ceará.

Já o PSDB desistiu recentemente de fusão com o Podemos e passou a tentar viabilizar uma nova federação com terceiros. Há diálogos com o Solidariedade, o MDB e o Republicanos.

Se aceitar o convite do União, Ciro vai seguir caminho semelhante a um dos principais aliados no Estado, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio. Ele deixou o PDT há pouco mais de um mês e confirmou a sigla comandada por Wagner como destino. Os três são nomes cotados para representar a oposição na eleição a governador em 2026.