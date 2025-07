Eduardo Bolsonaro critica Tarcísio por tentar negociar tarifas impostas pelos EUA

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a atacar a postura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tenta buscar soluções para as tarifas impostas pelos Estados Unidos.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro defende o fim das tarifas com anistia aos réus de 8 de janeiro e, na sua avaliação, a postura de Tarcísio em tentar negociar prejudica esse plano.

Nesta terça-feira (15), o governador se reuniu com empresários do segmento industrial para tratar do assunto.

"Prezado governador @tarcisiogdf, se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio estaria defendendo o fim do regime de exceção que irá destruir a economia brasileira e nossas liberdades. Mas como, para você, a subserviência servil as elites é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda", escreveu Eduardo Bolsonaro no X, antigo Twitter.

Veja também PontoPoder Saiba quantos anos de prisão Bolsonaro pode pegar se for condenado por trama golpista PontoPoder Anderson Torres apresentou bilhete de voo falso para justificar ausência do 8 de janeiro, afirma PGR

Tarcísio criticou governo federal

Após o anúncio do tarifaço de Trump, Tarcísio chegou a responsabilizar o governo federal, pelas tarifas. Já no último sábado (12), adotou um discurso mais alinhado ao do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , defendendo uma ação conjunta para enfrentar os impactos da medida.

A taxação, que deve entrar em vigor em 1º de agosto, pode afetar diretamente setores estratégicos da economia brasileira, como a aviação, a indústria e o agronegócio, com potencial de inviabilizar exportações.

Segundo Tarcísio, o governo de São Paulo está contribuindo com dados e análises para reforçar o posicionamento brasileiro nas negociações. "A gente procura mostrar o cenário da economia paulista, os números para fortalecer tomadas de decisão. Vamos ver se a gente consegue resolver isso no intuito de contribuir com a informação", afirmou.