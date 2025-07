Tarcísio tenta propor ao STF que Bolsonaro vá aos EUA negociar tarifaço com Trump

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teria tentado convencer ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para que deixassem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ir aos Estados Unidos negociar com Donald Trump o fim da tarifa de 50% contra o Brasil. A informação é da Folha de São Paulo.

Os magistrados teriam considerado a ideia um tanto esdrúxula e totalmente fora de propósito, de acordo com a apuração.

Bolsonaro teve o passaporte apreendido por determinação do ministro Alexandre de Moraes no dia 8 de fevereiro de 2024, após sofrer uma busca e apreensão durante a Operação Tempus Veritatis, que investiga a tentativa de golpe de Estado no País após o resultado das eleições de 2022.

Com essa solicitação, ministro enxergaram o risco de que o ex-presidente possa fugir do país e conseguir asilo político nos EUA. Além disso, foi entendido pelos magistrados que as intuições negociadoras, como Presidência da República, devem ser respeitadas.

A assessoria de Tarcísio não respondeu a Foha de São Paulo. Já interlocutores de Bolsonaro contaram que a ideia era criar um acordo que também envolvia os presidentes do Senado e Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre e Hugo Motta, possibilitando a viagem de todos os políticos para uma discussão de uma possível anistia a Bolsonaro.

PLANO DE FUGA

Os juízes ainda argumentam que o mandatário americano cria, a partir de uma defesa pública a Bolsonaro, uma narrativa internacional que dá sustentação para um possível pedido de asilo por parte do ex-presidente. Ministros da corte dizem que medidas de taxação por parte do governo americano aumentam o desconforto relacionado ao caso.

Segundo a jornalista Mônica Bergamo, os próprios aliados do líder bolsonarista dizem que ele está em “pânico” diante da possibilidade de prisão, julgada na ação penal por tentativa de golpe de Estado que tramita no STF.

A carta enviada por Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um novo elemento nesse contexto, onde o líder americano chama o processo de “vergonha interna", e afirma que “este julgamento não deveria estar acontecendo” e que deveria “acabar imediatamente”.