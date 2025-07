Após nota sobre Bolsonaro, Itamaraty convoca encarregado da gestão Trump

O Itamaraty convocou o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos (EUA) em Brasília, Gabriel Escobar, para cobrar um posicionamento sobre declaração em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesta quarta-feira (9), a representação estadunidense defendeu o ex-presidente, afirmando que ele, seus familiares e apoiadores estão sendo perseguidos de modo vergonhoso e antidemocrático.

“Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. A perseguição política contra ele, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump. Estamos acompanhando de perto a situação. Não comentamos sobre as próximas ações do Departamento de Estado em relação a casos específicos”, escreveu a Embaixada dos EUA, em nota.

Conforme o jornal O Globo, ainda não se sabe quando a reunião acontecerá, mas representantes do Palácio do Planalto e do Itamaraty avaliam a manifestação da embaixada um tom acima do normal.

No Brasil, a Embaixada dos EUA no Brasil está sem titular desde a posse de Trump, em janeiro deste ano. Anteriormente, o posto era comandado por Elizabeth Bagley.

Lula critica interferência de Trump

Na segunda-feira (7), Trump escreveu na Truth Social que Bolsonaro é alvo de perseguição no Brasil, classificando como "uma coisa terrível no tratamento dado ao ex-presidente". Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado após derrota nas eleições de 2022.

Em resposta, o presidente Lula defendeu as instituições brasileiras que, segundo afirma, são sólidas e independentes.

"A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei. Sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o estado de direito", escreveu Lula.