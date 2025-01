Elon Musk fez gesto nazista em posse de Trump? Internautas associam aceno à saudação fascista

O gesto de mão feito pelo bilionário Elon Musk, nessa segunda-feira (20), enquanto discursava na celebração da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atraiu a atenção de internautas, que compararam a ação com uma saudação nazista.

Uma organização especialista no combate ao antissemitismo analisou o caso e disse que ele parece ter sido apenas um momento de entusiasmo do empresário. Em reação, o proprietário da plataforma X rejeitou as comparações e as classificou como um ataque "cansado".

O que aconteceu? Nessa segunda, ao subir no palco do Capital One Arena, na capital Washington, Musk falou a multidão de apoiadores de Trump sobre a vitória do republicano. "Esta não foi uma vitória comum. Esta foi uma bifurcação na estrada da civilização humana. Esta realmente importou. Obrigado por fazer acontecer! Obrigado", começou.

Em seguida, o bilionário morde o lábio inferior, bate a mão direita sobre o coração com dedos bem abertos e então estende o braço direito em um ângulo acima do ombro, com a palma da mão voltada para baixo. Depois, ele se vira e repete o gesto para o público atrás dele. (Assista abaixo)

VEJA MOMENTO

"Meu coração está com vocês. É graças a vocês que o futuro da civilização está garantido", disse Musk ao finalizar o cumprimento à multidão.

Logo após, o gesto gerou questionamentos nas redes sociais: "Elon Musk fez duas saudações nazistas consecutivas no desfile de posse de Trump", apontou um usuário no X. "Alguém pode explicar esse gesto do Elon Musk?", disse outro na mesma plataforma.

Conforme a análise da organização ADL, especialista global no combate ao antissemitismo, a saudação do empresário não seria relacionada à doutrina fascista. "Parece que Elon Musk fez um gesto desajeitado em um momento de entusiasmo, não uma saudação nazista, mas, novamente, entendemos que as pessoas estão sensíveis", escreveu a instituição.

"Fracamente, eles precisão de truques sujos melhores. O ataque 'todo mundo é Hitler' está tão cansado", rebateu Musk em publicação no X.

Nem todos os internautas associaram a ocasião ao nazismo, alguns defenderam o bilionário alegando que o gesto feito por que ele estaria expressando "meu coração está com você".

"É óbvio que não se trata de saudação nazista. Quem afirma isso precisa de camisa de força urgente. Elon Musk diz 'my heart goes out to you' [meu coração está com você], pressiona a mão contra o peito e joga ao público. É isso", apontou uma usuária na rede social do bilionário.

