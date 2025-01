A influenciadora digital Paloma Souza, de 28 anos, relatou os momentos de tensão que passou ao ser mordida por um macaco durante uma viagem à Tailândia no início de janeiro. Nas redes sociais, a turista brasileira afirmou ter desembolsado R$ 13 mil, considerando gastos com o tratamento contra a raiva e o retorno ao Brasil. Além da doença, a jovem sofreu uma reação alérgica grave

Paloma e a irmã, Pamela, fizeram um passeio conhecido como "Trilha dos Macacos", na praia de Ao Nang, em Krabi, uma cidade localizada no sul do país asiático.

Durante o tour, Paloma aproveitou um momento para sentar e descansar, quando um dos animais se aproximou dela. "Como eu me assustei, os outros macacos se aproximaram também para protegê-lo, mas não percebi nenhum comportamento diferente dele. Lá tem muito gringo e eles já têm contato com humanos", relembrou a influencer.

Depois do susto, o animal acabou mordendo Paloma. A irmã da turista registrou o momento em um vídeo. Em entrevista ao portal g1, a jovem disse que procurou atendimento médico na ilha e foi orientada a tomar três injeções: vacina antitetânica, antirrábica e imunoglobulina.

Veja o vídeo

“A imunoglobulina foi a mais cara porque o preço dela é definido a partir do peso. Eu tenho 64 kg e gastei R$ 2.535 com a dose para que a vacina da raiva, que geralmente leva sete dias para fazer efeito, funcionasse de forma imediata”, afirmou.

Um dia depois, a brasileira seguiu viagem para o Japão e precisou interromper o tratamento por dois dias. Por ter chegado ao país na véspera de um feriado, ela não conseguiu tomar a segunda dose, já que as clínicas estavam fechadas.

Com a pausa no tratamento, os sintomas começaram a surgir. "Depois do atraso, comecei a me sentir mal e, após a segunda dose, os efeitos colaterais apareceram de forma mais forte. Náuseas, dor de cabeça, febre e dor muscular, além da dor em todos os locais onde tomei a injeção. Foi horrível", detalhou.

Reação alérgica grave

Além de ainda apresentar sintomas como coriza e fraqueza no corpo, Paloma sofreu uma reação alérgica grave, com diversas manchas na pele. Preocupada com a gravidade da situação, a brasileira decidiu interromper a viagem e antecipar sua volta ao Brasil. Segundo ela, o contratempo lhe rendeu um gasto de R$ 13 mil.

"Esse é o estado da minha pele agora, eu tô tendo uma reação alérgica muito severa às vacinas da raiva. Essa alergia, ela é muito rara de acontecer, não era nem pra estar acontecendo. Eu fiz uma consulta online com o médico brasileiro, ele me passou o remédio, me passou a prescrição, passou com código ainda internacional, e aqui eles não aceitam, eles só aceitam prescrição japonesa. E eu fui na clínica, ninguém consegue me ajudar, fui na farmácia, ninguém consegue me ajudar", lamentou.

A influenciadora também comentou sobre o retorno antecipado ao Brasil. “Era pra eu ficar aqui ainda até dia 5 de fevereiro (…) Não tenho o que fazer, eu sei que eu não posso ficar chorando, me desesperando, mas é porque é muito frustrante. (…) Aí eu tô voltando pra casa porque eu tô com medo”, finalizou.