Ator de doramas chinês é resgatado após ser vítima de tráfico humano; brasileiros seguem desaparecidos

Após três dias desaparecido na Tailândia, o ator chinês Wang Xing, conhecido pela atuação em doramas, foi resgatado com vida pelas autoridades do País. A polícia o encontrou em Mianmar, e acredita que ele tenha sido vítima de tráfico humano.

A operação foi realizada no último dia 7 de janeiro, mas só foi divulgada nesta semana.

Segundo o portal tailandês Bangkok Post, o ator havia sido convidado a participar de um teste de elenco para um filme no país asiático. Ele teria aceitado a oferta e chegado ao país em 3 de janeiro.

Ele perdeu a comunicação com seus familiares enquanto estava em Mae Sot, distrito no noroeste da Tailândia que faz fronteira com a cidade de Myawaddy, em Mianmar. Ainda conforme o portal, a área é conhecida por golpes on-line, muitos casos de tráfico humano e outros tipos de crime organizado.

O ator disse à polícia que foi atraído para um trabalho por meio de um aplicativo de mensagens, por outro chinês que se dizia representante de uma conhecida empresa de entretenimento tailandesa. O suspeito enviou um carro para buscar Wang em um aeroporto de Bangkok, capital da Tailândia.

A investigação segue em andamento para que se tenha mais informações sobre as experiências do ator em Mianmar e sobre as pessoas que o levaram para lá.

Vítimas brasileiras

A agência de notícias estatal chinesa Xinhua News disse que Wang Xing foi levado para a mesma região onde dois brasileiros são mantidos reféns desde o fim do ano passado.

Na ocasião, conforme o Uol, os paulistanos Luckas Viana dos Santos, 31, e Phelipe de Moura ferreira, 26, se tornaram vítimas de tráfico humano em Mianmar após aceitarem supostas propostas promissoras de emprego na Tailândia.

Em dezembro, o Itamaraty afirmou que operações de busca e resgate cabem às polícias locais. Em nota, o ministério informou que "foram realizadas diversas gestões junto ao governo de Mianmar, com vistas a localizar e resgatar os brasileiros - operação que compete às autoridades policiais locais".

